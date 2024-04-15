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15 апреля, 11:37

Таможенники задержали в Домодедово вьетнамца с бутылками вина на 3 млн рублей

В аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду алкоголя на 3 млн рублей

Бутылки вина, которые не задекларировал вьетнамец. Обложка © Telegram / ФТС России

Бутылки вина, которые не задекларировал вьетнамец. Обложка © Telegram / ФТС России

В аэропорту Домодедово задержали вьетнамца, прибывшего из ОАЭ, который провозил с собой элитный алкоголь на миллионы рублей. Подробности инцидента сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Как рассказали в ведомстве, во время прохода через "зелёный" коридор инспекторы остановили иностранца. При себе у него был бокс из пенопласта с четырьмя бутылками итальянского вина Bolgheri Sassicala 2020 года и одной бутылкой французского Domaine de la Romanee-Conti 2019 года. Стоимость последней составляет около 2,6 миллиона рублей. В пресс-службе ФТС напомнили, что на территорию РФ разрешено ввозить до пяти литров спиртного, при этом задекларировать алкоголь придётся, если пассажир везет от трёх литров.

На вьетнамца в итоге завели уголовное дело о контрабанде алкоголя. Иностранец оправдывался тем, что вёз товар для себя и о необходимости декларирования ничего не знал.

Ранее сообщалось, что хабаровские сотрудники таможенной службы изъяли у россиянки, направлявшейся в Китай, дневниковые записи министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса. Инспекторам женщина рассказала, что книгу планировала использовать для лёгкого чтения, но не знала о её запрете в РФ.

Таможенники задержали в Шереметьево членов ОПГ с контрабандой драгоценностей
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Наталья Исакова
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