Таможенники задержали в Домодедово вьетнамца с бутылками вина на 3 млн рублей

В аэропорту Домодедово задержали вьетнамца, прибывшего из ОАЭ, который провозил с собой элитный алкоголь на миллионы рублей. Подробности инцидента сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Как рассказали в ведомстве, во время прохода через "зелёный" коридор инспекторы остановили иностранца. При себе у него был бокс из пенопласта с четырьмя бутылками итальянского вина Bolgheri Sassicala 2020 года и одной бутылкой французского Domaine de la Romanee-Conti 2019 года. Стоимость последней составляет около 2,6 миллиона рублей. В пресс-службе ФТС напомнили, что на территорию РФ разрешено ввозить до пяти литров спиртного, при этом задекларировать алкоголь придётся, если пассажир везет от трёх литров.

На вьетнамца в итоге завели уголовное дело о контрабанде алкоголя. Иностранец оправдывался тем, что вёз товар для себя и о необходимости декларирования ничего не знал.