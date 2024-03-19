Россиянка взяла в путешествие в Китай запрещённый дневник Геббельса для "лёгкого" чтения

Хабаровские сотрудники таможенной службы изъяли у россиянки, направлявшейся в Китай, дневниковые записи министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

"Печатное издание "Дневники 1945 года. Последние записи"*, представляющее собой фрагмент коллекции рукописей главного пропагандиста Третьего рейха Пауля Йозефа Геббельса, обнаружили хабаровские таможенники у 39-летней россиянки", — сказано в тексте сообщения ведомства.

Запрещённую литературу нашли во время сканирования багажа женщины, которая направлялась в Китай через пункт пропуска Покровка. Инспекторам она рассказала, что книгу планировала использовать для лёгкого чтения, но не знала о её запрете в РФ. Таможенники изъяли книгу, а экспертиза подтвердила, что она представляет собой труд главного идеолога нацизма, рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии и входит в Федеральный список экстремистских материалов. В дневнике Геббельс находит смягчающие обстоятельства для оправдания дискриминационных и насильственных действий в отношении евреев.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов на вывоз товаров), максимальный штраф по которому для граждан — две с половиной тысячи рублей. Детали дела переданы в суд.

Ранее сотрудники таможенной службы в Санкт-Петербурге нашли в коробках с бананами кокаин на сумму 165 млн рублей. Контейнер с банановыми ящиками прибыл из бельгийского Антверпена. При вскрытии в них обнаружили брикеты, набитые белым порошком.