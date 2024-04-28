У оштрафованного за "нацистский" мерч лидера "Коррозии металла" нашёлся огромный долг

Лидер российской треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий, которого оштрафовали за пропаганду нацистской символики, имеет задолженность перед налоговой в размере 275 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, певца также разыскивают и судебные приставы из-за долга в тысячу рублей. Оба гитариста группы — 19-летний Данила Буренков и 42-летний Рамиль Зейналов — обязаны выплатить штраф в размере тысячи рублей за демонстрацию нацисткой символики.