У оштрафованного за "нацистский" мерч лидера "Коррозии металла" нашёлся огромный долг
SHOT: Лидер "Коррозии металла" должен выплатить налоговой 275 тысяч рублей
Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий. Фото © VK / Сергей Троицкий
Лидер российской треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий, которого оштрафовали за пропаганду нацистской символики, имеет задолженность перед налоговой в размере 275 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, певца также разыскивают и судебные приставы из-за долга в тысячу рублей. Оба гитариста группы — 19-летний Данила Буренков и 42-летний Рамиль Зейналов — обязаны выплатить штраф в размере тысячи рублей за демонстрацию нацисткой символики.
Напомним, что в Нижнем Новгороде в ночь на 28 апреля сотрудники правоохранительных органов заявились на концерт рок-группы "Коррозия металла", где они задержали 40 посетителей и самих музыкантов за футболки с нацистской символикой. Лидер группы Сергей Паук Троицкий был оштрафован на одну тысячу рублей.