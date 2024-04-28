Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 апреля, 16:09

У оштрафованного за "нацистский" мерч лидера "Коррозии металла" нашёлся огромный долг

SHOT: Лидер "Коррозии металла" должен выплатить налоговой 275 тысяч рублей

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий. Фото © VK / Сергей Троицкий

Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий. Фото © VK / Сергей Троицкий

Лидер российской треш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий, которого оштрафовали за пропаганду нацистской символики, имеет задолженность перед налоговой в размере 275 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, певца также разыскивают и судебные приставы из-за долга в тысячу рублей. Оба гитариста группы — 19-летний Данила Буренков и 42-летний Рамиль Зейналов — обязаны выплатить штраф в размере тысячи рублей за демонстрацию нацисткой символики.

Директор "Коррозии металла" получила черепно-мозговую травму при облаве СОБРа
Директор "Коррозии металла" получила черепно-мозговую травму при облаве СОБРа

Напомним, что в Нижнем Новгороде в ночь на 28 апреля сотрудники правоохранительных органов заявились на концерт рок-группы "Коррозия металла", где они задержали 40 посетителей и самих музыкантов за футболки с нацистской символикой. Лидер группы Сергей Паук Троицкий был оштрафован на одну тысячу рублей.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров