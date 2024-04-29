Вскрылась правда о местонахождении "впавшего в кому" барабанщика "Коррозии металла"

Барабанщик группы "Коррозия металла" Марк Бейгун не попадал в полицейский участок после концерта в Нижнем Новгороде, а улетел в Москву. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах Нижегородской области, комментируя обвинения лидера коллектива Сергея Троицкого, что Бейгун якобы впал в кому после "жёсткого задержания".