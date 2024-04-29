Вскрылась правда о местонахождении "впавшего в кому" барабанщика "Коррозии металла"
Барабанщик "Коррозии металла" Бейгун не был задержан в Нижнем Новгороде
Марк Бейгун. Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин
Барабанщик группы "Коррозия металла" Марк Бейгун не попадал в полицейский участок после концерта в Нижнем Новгороде, а улетел в Москву. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах Нижегородской области, комментируя обвинения лидера коллектива Сергея Троицкого, что Бейгун якобы впал в кому после "жёсткого задержания".
"Барабанщика не доставляли в ОВД. В ночь с 27 на 28 апреля он уехал из Нижнего Новгорода в Москву", — подчеркнул собеседник агентства.
Напомним, 28 апреля силовики ворвались на концерт рок-коллектива "Коррозия металла" в нижегородском клубе "Ненависть". Среди задержанных назывался и лидер группы Сергей Паук Троицкий. В МВД пояснили, что музыканты использовали в своих выступлениях нацистскую символику, в том числе она была нанесена на продаваемые в клубе мерчи. Директор коллектива заявила, что получила черепно-мозговую травму в результате жёсткого задержания полицией. Сам Троицкий объявил, что музыканты приостанавливают выступления, так как барабанщик Марк Бейгун якобы оказался в коме "после атаки трёх бугаёв во время нижегородской бойни".