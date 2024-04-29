Лидер "Коррозии металла" Паук объявил о приостановке деятельности группы
Лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий. Обложка © VK / Сергей Троицкий
Российская группа "Коррозия металла" временно приостанавливает деятельность, заявил после скандала с задержанием один из основателей эпатажного музыкального коллектива Сергей Троицкий. По словам Паука, рокеры остались без барабанщика Марка Бейгуна, который лежит в коме.
"Планов никаких. Группа "Коррозия металла" приостанавливает свою деятельность", — заявил вокалист "Коррозии" газете "Известия".
По словам Троицкого, за нацистскую символику на футболках ему назначен штраф в размере 132 тысячи рублей. Гитаристы же отделались штрафами в 50 и 18 тысяч. Паук посетовал, что перед освобождением музыкантов держали в "дореволюционных казематах".
Напомним, что полицейский спецназ нагрянул на концерт рокеров в Нижнем Новгороде 28 апреля, уложив музыкантов и посетителей клуба лицами в пол. Троицкий и остальные члены группы были задержаны за продажу мерча с нацистской символикой. Директор "Коррозии" в момент облавы получила черепно-мозговую травму.