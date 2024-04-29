Лидер "Коррозии металла" Паук объявил о приостановке деятельности группы

Российская группа "Коррозия металла" временно приостанавливает деятельность, заявил после скандала с задержанием один из основателей эпатажного музыкального коллектива Сергей Троицкий. По словам Паука, рокеры остались без барабанщика Марка Бейгуна, который лежит в коме.

По словам Троицкого, за нацистскую символику на футболках ему назначен штраф в размере 132 тысячи рублей. Гитаристы же отделались штрафами в 50 и 18 тысяч. Паук посетовал, что перед освобождением музыкантов держали в "дореволюционных казематах".