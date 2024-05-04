Выпускникам раскрыли секрет успешной сдачи ЕГЭ Директор лицея посоветовал школьникам выбрать стратегию для сдачи ЕГЭ 4 мая, 08:31 Школьники готовятся к ЕГЭ. Обложка © АГН "Москва" / Александр Авилов

Чтобы успешно сдать ЕГЭ, школьники должны выбрать собственную стратегию выполнения заданий, исходя из своих индивидуальных качеств и умений. Об этом 360.ru рассказал директор Балашихинского лицея в Московской области Дмитрий Белоусов.

Он пояснил, что, как правило, в школах существуют так называемые репетиционные экзамены, которые помогают ученикам увидеть свои слабые стороны и пробелы в знаниях. Задача учителей — помочь классу или конкретному учащемуся проработать все недочёты. Так, педагоги могут скорректировать программу подготовки с акцентом на необходимость закрыть пробелы.

По словам Белоусова, к моменту сдачи ЕГЭ ребёнок должен быть психологически готов и чётко понимать свои слабые и сильные стороны. Например, кому-то легче сначала прорешать на экзамене лёгкие задачи, а потом взяться за остальные. Другие же, наоборот, в первую очередь предпочитают выполнить трудные задания.

"Как правило, ребёнок к моменту, когда сдаёт основной экзамен, точно знает тайминг — сколько времени он может потратить на решение определённых задач. И если у ребёнка этот механизм точно отработан, стратегия определена, то, мне кажется, тут успех должен быть", — пояснил Белоусов.

Он добавил, что выбрать собственную стратегию школьник может только путём проб и ошибок во время подготовки. Однако помощь педагога также важна, отметил собеседник портала. Учитель должен отработать на уроках типовые задания, довести умение их решать до автоматизма, а также уделить время эксклюзивным задачам, которые требуют глубоких рассуждений и знаний.

Ранее сообщалось, что для российских школьников составили новое расписание ЕГЭ на этот год, где принимается во внимание шанс пересдачи одного из предметов. Учащиеся смогут пересдать информатику, обществознание, русский язык, физику, химию и письменную часть экзамена по иностранным языкам 4 июля, а на 5 июля поставлены пересдачи по таким предметам, как биология, география, математика, история, литература и устная часть экзамена по иностранным языкам.

Авторы Татьяна Миссуми