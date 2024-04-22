Появилось новое расписание ЕГЭ-2024 с датами пересдач Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ с учётом дат пересдачи 22 апреля, 10:24 Утверждено новое расписание ЕГЭ. Обложка © Freepik

Для российских школьников составили новое расписание ЕГЭ на этот год, где принимается во внимание шанс пересдачи одного из предметов. Соответствующий приказ выпустили Минпросвещения России и Рособрнадзор.

"Изменения внесены в связи с реализацией инициативы, выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным в ежегодном Послании Федеральному собранию, об организации возможности пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету", — уточнили в пресс-службе Рособрнадзора.

Учащиеся смогут пересдать информатику, обществознание, русский язык, физику, химию и письменную часть экзамена по иностранным языкам 4 июля, а на 5 июля поставлены пересдачи по таким предметам, как биология, география, математика, история, литература и устная часть экзамена по иностранным языкам.

Даты проведения первых ЕГЭ и экзаменов по обязательным предметам остаются прежними, следует из распоряжения. В частности, география, химия, литература поставлены на 23 мая, русский язык — на 28 мая, математика — на 31 мая.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию распорядился дать школьникам возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. При этом сроки повторного экзамена должны быть продлены до конца приёмной кампании в вузы.

Авторы Татьяна Миссуми