Утверждена новая редакция приказа об аттестации выпускников из новых регионов

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новую редакцию совместного приказа об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2023/24 учебном году для выспускников из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Речь идёт о ГИА-9 и ГИА-11, а особенности касаются двух категорий участников: выпускников, обучающихся в новых регионах, и переехавших из этих регионов и обучающихся на территории других регионов России.

Новые изменения предусматривают, что требование о необходимости прохождения итогового собеседования по русскому языку для допуска к ГИА-9 и написания итогового сочинения (изложения) для допуска к ГИА-11 в этом учебном году по решению властей новых регионов и по согласованию с Рособрнадзором не применяется для обучающихся в новых регионах. Выпускники, переехавшие из новых регионов в другие регионы России, самостоятельно принимают решение об участии в итоговом собеседовании и итоговом сочинении. При этом выпускники, обучающиеся в новых регионах проходят ГИА-9 в форме ГВЭ по русскому языку и математике и (или) в форме промежуточной аттестации.

В документе говорится, что выпускники из указанных категорий самостоятельно принимают решение о выборе формы прохождения ГИА-9 (государственный выпускной экзамен или промежуточная аттестация) и могут изменить выбранную ранее форму. Для этого необходимо подать заявление в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) региона не позднее чем за две недели до дня начала соответствующего экзамена.

Участники ГИА-11 из указанных категорий также смогут пройти экзамен в форме ГВЭ по русскому языку и математике и (или) в форме промежуточной аттестации. Вне зависимости от формы ГИА-11, выпускники, обучающиеся в новых регионах, по своему выбору смогут пройти ГИА-11 в форме ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый или профильный уровень). Также можно сочетать формы ГИА-11 по русскому языку и математике (например, русский язык сдать в форме ЕГЭ, а математику – в форме ГВЭ). ЕГЭ по другим учебным предметам они могут сдать по своему желанию для предоставления результатов в вузы.