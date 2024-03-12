Судьба предрешена: В ЕГЭ усмотрели две идеи, которые неизбежно приведут к его отмене

В основе ЕГЭ лежат две идеи, и обе не российские по своей сути. Одна состоит в том, что методики преподавания и сдачи экзаменов важнее, чем содержание образования, вторая — что образование имеет смысл лишь в том случае, если признаётся на Западе. Так прокомментировал инициативу депутатов отменить обязательную сдачу единого государственного экзамена и дать школьникам возможность выбора между ним и традиционными выпускными тестами политолог "Царьграда" Андрей Перла.

"Среди аргументов за ЕГЭ был, правда, один более или менее внятный, а именно что слепой тест, который проходят в одном месте, чтобы поступить в совершенно другое, да притом, что этот тест совмещает выпускные экзамены со вступительными, во многом нивелирует коррупцию при поступлении в вузы", — отметил эксперт.

Однако, по его словам, есть и разочаровывающий опыт со "стобалльниками" из отдельных южных субъектов страны. Кроме того, ЕГЭ дезориентирует школьников, заставляя не столько учиться, сколько готовиться к сдаче экзамена — а это разные вещи. Перла считает, что отход от ЕГЭ неизбежен, вопрос только в том, куда именно.

Для начала он предлагает сократить число мест в вузах (и самих учебных заведений) так, чтобы конкурс на одно бюджетное место составлял 10–12 человек. Тогда, по его мнению, начнёт формироваться "в хорошем смысле консервативное" общество с интеллектуальной элитой.

В свою очередь, профессор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина рассказала радио "Комсомольская правда", что изменения в ЕГЭ уже происходят, но в сторону усложнения: тестовой части не осталось, только задания и задачи. Проверка теперь и автоматическая, и экспертная, поэтому экзамен стал очень сложным. Она назвала закономерным негативное отношение к такому формату: по данным опроса, им недовольны 63% россиян. Однако успешная сдача позволяет выпускникам поступить в самые престижные вузы страны и учиться бесплатно.