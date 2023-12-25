В Рособрнадзоре ответили на призыв отменить ЕГЭ

Единый государственный экзамен в России стал объективным. С 2013–2014 учебного года не было ни одной утечки, кроме того, нет и замечаний от экспертов по поводу объективности его проведения, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя множественные призывы по отмене ЕГЭ.

"Сейчас экзамен проходит объективно. Сейчас нет утечек. По поводу объективности проведения экзамена мы не слышим замечаний ни от одного эксперта. Даже от тех, кто терпеть не может Единый государственный экзамен", — приводит его слова РИА "Новости".

Несмотря на то что призывы к отмене экзамена ни разу не прекращались и до 2013 было много утечек, списываний и ЕГЭ-туризма, после удалось стабилизировать эти моменты и усилить контроль за его проведением. При этом глава ведомства обратил внимание, что все, кто выступает против ЕГЭ, не могут ничего предложить взамен, лишь критикуя и утверждая, что это "просто плохо".

Вместе с тем Музаев добавил, что при низком уровне безработицы и наращивании мощностей в различных сферах времени на то, чтобы экспериментировать с экзаменом, совсем нет. При этом, по его словам, выработанный подход оправдал себя, в частности, во время пандемии коронавируса.