Ретроградный Плутон: Что нельзя делать в опасное время, приносящее и добро, и зло

Плутон перешёл в ретроградное движение 3 мая. Планета будет находиться в нём вплоть до 12 октября 2024 года. Все знают, что ретроградный Меркурий опасен, поскольку оказывает негативное воздействие на жизнь и быт людей. Но про то, как ретро-Плутон влияет на мир в этом же состоянии, догадываются единицы. Life.ru всё подробно расскажет.

За что в астрологии отвечает Плутон и как скажется его ретроградность

Ретроградный Плутон может привести к войнам и катаклизмам в мире. Однако жизнь обычных людей может улучшиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ретроградный Плутон в 2024 году является важным периодом в жизни каждого человека. Во время него открывается коридор возможностей. Такой шанс кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону появляется только раз в году.

Ретроградный Плутон активизирует мыслительную деятельность каждого человека. Он позволяет проводить мощную аналитическую работу и выдвигать мудрые гипотезы. В этот период активизируется подсознание, человек принимает решения, опираясь на свои инстинкты, избавляется от проблем и достигает успеха во многих сферах жизни.

Когда в 2024 году будет ретроградить Плутон: даты

Когда в 2024 году Плутон ретроградный: даты по месяцам и описание периодов. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Выделяют два этапа ретроградного Плутона. Первый период начинается 3 мая и заканчивается 2 сентября. Во время него у людей может измениться мировоззрение, они пересмотрят свои цели, мечты и истинные желания.

Второй период ретроградного Плутона в 2024 году начнётся 2 сентября и закончится 12 октября. В это время люди могут уединиться, уйти в себя, помедитировать и понять, чего они на самом деле хотят от этой жизни.

При этом ретроградный Плутон в 2024 году может оказать влияние на мировые политические и природные процессы. Во время него наверняка обострятся мировые военные конфликты и природные бедствия. Они могут затронуть самые неожиданные части планеты.

Что можно, а что нельзя делать в период ретроградного Плутона

Во время ретроградного Плутона в 2024 году нельзя делать всего одну вещь. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Во время ретроградного Плутона рекомендуется закончить дела, которые долго откладывали. Также в этот период нужно бросить вредные привычки. Ещё можно посетить несколько сеансов у психолога или даже бизнес-коуча.

"Ретро-Плутон запустит череду трансформаций и перемен, глубоких личностных изменений, которые в долгосрочной перспективе позитивно скажутся на нашей жизни", — рассказала астролог Ирина Шалева.

Во время ретроградного Плутона в 2024 году у вас могут возникнуть неприятности. Но они посланы лишь для того, чтобы показать проблемные места в жизни. В этот период можно переродиться и духовно. В начале и конце ретроградности Плутона будут происходить конфликты с другими людьми, которые проверят вас на прочность.

По мнению эксперта, во время ретроградного Плутона в 2024 году рекомендуется чаще ходить в спортзал, заниматься медитациями и различными духовными практиками. Тогда удастся избавиться от стресса и образовавшегося внутри напряжения.

Астролог Шалева рассказала "Москве 24", что во время ретроградного Плутона категорически не рекомендуется ввязываться в конфликты. Если поссориться с кем-то во время него, то не удастся помириться ещё долго.