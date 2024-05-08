"Призываем духов смерти": Экстрасенс предостерегла от хранения искусственных цветов дома

Искусственные цветы не только несут негатив, но и способны приближать смерть, предупредила в беседе с газетой "Вечерняя Москва" экстрасенс Дарья Миронова. И это не считая того, что такие цветы — это пылесборник.

"Цветы из пластика — это крайне опасные предметы, которые ни в коем случае нельзя хранить у себя дома. Это символы, связанные исключительно со смертью, могилой, похоронами и кладбищенскими процессиями. Дело в том, что, когда мы ставим пластиковые цветы, тем самым мы фактически призываем духов смерти. А их лучше не гневить. Любые заигрывания со смертью заканчиваются очень плачевно", — рассказала Миронова.

Если не хочется возиться с живыми цветами, есть альтернатива — сухоцветы. Это тоже живые цветы, которые засохли. Ими можно декорировать любое помещение, включая своё жилище. Они безвредны и в плане "тонкого мира", не отражаются на здоровье, психике и духовном пласте.