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11 мая, 06:00

10 очаровательных фото, доказывающих, что "как кошка с собакой" — это не обязательно про ругань

Все мы знаем стереотип о вечно враждующих пёселях и котиках. Но, оказавшись под одной крышей, совсем не обязательно, что питомцы будут ругаться. Вполне возможно, всё будет ровно наоборот! Вот 10 фотодоказательств любви и гармонии между усатыми.

"Моя кошка была у ветеринара весь день. Думаю, собака по ней очень скучала", — ie1965.

Фото © Reddit / ie1965

Фото © Reddit / ie1965

"Кошки и собаки тоже могут быть лучшими друзьями!" yourladymeme.

Фото © Reddit / yourladymeme

Фото © Reddit / yourladymeme

"Пёс моего хорошего приятеля и моя кошка тоже друзья", — zoochild.

Фото © Reddit / zoochild

Фото © Reddit / zoochild

"Мои кошка и собака... встречаются?" vinfox.

Фото © Reddit / vinfox

Фото © Reddit / vinfox

"После месяцев неудачных попыток, кажется, собака наконец-то добилась, чтобы кошка приняла её дружбу", — Hungry4pickles.

Фото © Reddit / Hungry4pickles

Фото © Reddit / Hungry4pickles

"У кого-нибудь ещё есть собака и кошка, которые любят друг друга?" Constable_Happy.

Фото © Reddit / Constable_Happy

Фото © Reddit / Constable_Happy

"Можно с уверенностью сказать, что мои кошка и собака любят друг друга", — Holmeslice1123.

Фото © Reddit / Holmeslice1123

Фото © Reddit / Holmeslice1123

"Нашёл эту котейку на улице, и она влюбилась в мою собаку. Той изначально это было не слишком по душе, но в итоге она смирилась", — MyNameIsConnie.

Фото © Reddit / MyNameIsConnie

Фото © Reddit / MyNameIsConnie

"Это любовь или ненависть?" Sayruhh08.

Фото © Reddit / Sayruhh08

Фото © Reddit / Sayruhh08

"Кто сказал, что кошки и собаки не могут ладить?" xarbin.

Фото © Reddit / xarbin

Фото © Reddit / xarbin

Голодные сиротки: Что нужно знать о жизни клещей, которые уже проснулись
Голодные сиротки: Что нужно знать о жизни клещей, которые уже проснулись
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Reddit / Constable_Happy, xarbin

Сергей Трофимов
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