10 очаровательных фото, доказывающих, что "как кошка с собакой" — это не обязательно про ругань

"Моя кошка была у ветеринара весь день. Думаю, собака по ней очень скучала", — ie1965.

Фото © Reddit / ie1965

"Кошки и собаки тоже могут быть лучшими друзьями!" — yourladymeme.

Фото © Reddit / yourladymeme

"Пёс моего хорошего приятеля и моя кошка тоже друзья", — zoochild.

Фото © Reddit / zoochild

"Мои кошка и собака... встречаются?" — vinfox.

Фото © Reddit / vinfox

"После месяцев неудачных попыток, кажется, собака наконец-то добилась, чтобы кошка приняла её дружбу", — Hungry4pickles.

Фото © Reddit / Hungry4pickles

"У кого-нибудь ещё есть собака и кошка, которые любят друг друга?" — Constable_Happy.

Фото © Reddit / Constable_Happy

"Можно с уверенностью сказать, что мои кошка и собака любят друг друга", — Holmeslice1123.

Фото © Reddit / Holmeslice1123

"Нашёл эту котейку на улице, и она влюбилась в мою собаку. Той изначально это было не слишком по душе, но в итоге она смирилась", — MyNameIsConnie.

Фото © Reddit / MyNameIsConnie

"Это любовь или ненависть?" — Sayruhh08.

Фото © Reddit / Sayruhh08

"Кто сказал, что кошки и собаки не могут ладить?" — xarbin.