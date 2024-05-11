10 очаровательных фото, доказывающих, что "как кошка с собакой" — это не обязательно про ругань
Все мы знаем стереотип о вечно враждующих пёселях и котиках. Но, оказавшись под одной крышей, совсем не обязательно, что питомцы будут ругаться. Вполне возможно, всё будет ровно наоборот! Вот 10 фотодоказательств любви и гармонии между усатыми.
"Моя кошка была у ветеринара весь день. Думаю, собака по ней очень скучала", — ie1965.
Фото © Reddit / ie1965
"Кошки и собаки тоже могут быть лучшими друзьями!" — yourladymeme.
Фото © Reddit / yourladymeme
"Пёс моего хорошего приятеля и моя кошка тоже друзья", — zoochild.
Фото © Reddit / zoochild
"Мои кошка и собака... встречаются?" — vinfox.
Фото © Reddit / vinfox
"После месяцев неудачных попыток, кажется, собака наконец-то добилась, чтобы кошка приняла её дружбу", — Hungry4pickles.
Фото © Reddit / Hungry4pickles
"У кого-нибудь ещё есть собака и кошка, которые любят друг друга?" — Constable_Happy.
Фото © Reddit / Constable_Happy
"Можно с уверенностью сказать, что мои кошка и собака любят друг друга", — Holmeslice1123.
Фото © Reddit / Holmeslice1123
"Нашёл эту котейку на улице, и она влюбилась в мою собаку. Той изначально это было не слишком по душе, но в итоге она смирилась", — MyNameIsConnie.
Фото © Reddit / MyNameIsConnie
"Это любовь или ненависть?" — Sayruhh08.
Фото © Reddit / Sayruhh08
"Кто сказал, что кошки и собаки не могут ладить?" — xarbin.
Фото © Reddit / xarbin
Reddit / Constable_Happy, xarbin