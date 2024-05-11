Диетолог объяснила, кому противопоказан шашлык и как его обработать от паразитов

Шашлыки можно есть далеко не всем, предупредила в эфире радио Sputnik врач – гастроэнтеролог-диетолог-нутрициолог Татьяна Жаровская. В первую очередь стоит быть внимательнее к подобным блюдам людям с патологиями пищеварительной и мочевыделительной систем в стадии обострения.

"Для людей, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как холецистит, панкреатит, гастрит в стадии обострения, гастрит со сниженной кислотностью, воспалительные заболевания кишечника, почек, особенно если мы говорим про хроническую почечную недостаточность II-III степени, всё-таки шашлык будет достаточно тяжёлой пищей. Его лучше ограничить или совсем от него отказаться", — пояснила Жаровская.

Здоровые люди тоже не должны ежедневно увлекаться жареным на углях мясом. А сочетать это блюдо желательно с овощами и растительной пищей, которая улучшает пищеварение и перистальтику кишечника. Не менее важна степень прожарки, чтобы не подхватить острую кишечную инфекцию или паразитов. Особенно велик риск проглотить последних со свиным мясом, в котором содержатся личинки. Поэтому все кусочки должны быть хорошо прожарены.