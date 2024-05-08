Никакого пенного: Врач назвал самый вредный алкоголь, который так любят брать "под шашлычок"
Гепатолог Морозов назвал красное вино лучшим алкоголем под шашлык
Многие не могут себе представить шашлыки без употребления алкоголя, однако к выбору напитка необходимо отнестись со всей ответственностью, чтобы он не ударил по здоровью слишком сильно. О том, что же выпить под мясо, рассказал доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог, ведущий научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Сергей Морозов.
Собеседник aif.ru предупредил, что любой алкоголь должен употребляться в безопасных дозах. Например, 50–100 миллилитров крепкого алкоголя или 150–300 миллилитров вина. К слову, именно красное сухое — самый безопасный вариант.
"В красном сухом вине есть полифенолы, в частности ресвератрол, который считается антиоксидантом, а органические кислоты винограда способствуют более лёгкому перевариванию мяса. Но если выпить три бутылки вина, то в три раза больше пользы от полифенолов не будет. А если делать так регулярно, то может развиться алкогольный гепатит и даже цирроз печени", — отметил врач.
По словам Морозова, точно не стоит пить "под шашлычок" пиво, так как в нём много углеводов, которые грозят увеличением массы тела, а низкая крепость напитка побуждает превышать норму. Кроме того, не стоит выбирать алкоголь с добавлением сахара, например ликёры или настойки. Гепатолог указал, что, по некоторым данным, фруктоза только повышает токсичность спиртного, а сам сахар быстрее превращается в жир. К слову, по той же причине в качестве "запивки" лучше выбрать не сок, а воду. Однако худший вариант — газированные алкогольные коктейли.
"Есть определённые опасения в отношении того, что входит в такие коктейли. В частности, в них могут быть химические добавки, которые способны усугублять последствия для здоровья. Поэтому запивать ими шашлыки я бы не советовал", — заключил врач.
Напомним, если шашлыка оказалось слишком много и он уже "не лезет", из жареного мяса можно приготовить целую кучу вкусных блюд. Технолог Елена Ярцева привела несколько таких рецептов. Например, она рассказала, как сделать из вчерашнего шашлыка шаурму или оливье.
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