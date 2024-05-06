"Шашлычную амнистию" могут объявить в России

Предусмотренные за приготовление шашлыка на открытом огне штрафы следует скорректировать, отменив денежное взыскание в случае использования россиянами переносных мангалов закрытого типа. Соответствующее предложение главе МЧС Александру Куренкову адресовал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Документ есть в распоряжении Life.ru.

По словам депутата от партии "Новые люди", более 60% граждан РФ планируют побаловать себя мясом на углях во время майских праздников. Согласно данным соцопросов, половина из них проведёт выходные на дачах или садовых участках. Между тем закон предусматривает штраф до 15 тысяч рублей за разведение костров в несгораемых ёмкостях и готовку на открытом огне.

"При этом под открытым огнём понимается применение мангалов вне зависимости от того, закрытые они или открытые. Однако в настоящее время среди граждан распространены переносные закрытые мангалы, которые являются более безопасными", — заявил Даванков в обращении.

Вице-спикер ГД подчеркнул, что считает необходимым отменить взыскания за готовку на таких мангалах, дабы дать россиянам возможность провести время с семьёй без опасения за штрафы. Для этого придётся внести изменения в Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

"Также считаю необходимым объявить амнистию и освободить от наказания граждан России, осуждённых к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 20.4 КоАП РФ, если такие правонарушения были связаны с приготовлением пищи в закрытых мангалах, а также возместить ранее уплаченные штрафы по аналогичным делам", — подытожил он.