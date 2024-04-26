В России подсчитан индекс шашлыка перед майскими праздниками

В преддверии майских праздников аналитики подсчитали индекс шашлыка. По данным экспертов, средняя цена на блюдо из свинины в период с 1 по 23 апреля 2024 года составила 464,33 рубля, сообщает RT. По сравнению с прошлым апрелем, стоимость выросла на 10%, а продажи — на 3%.

Шашлык из говядины с 1 по 23 апреля 2024 года обошёлся в 521,21 рубля. Средняя цена выросла на 1%, продажи выросли на 35%.

Средняя цена на куриный шашлык выросла на 25% и составила 339 рублей, на шашлык из индейки — на 16% и составила 457 рублей.

Также рассчитана средняя стоимость сопутствующих товаров: шампуры — 294 рубля, мангал — 442 рубля, уголь — 213 рублей, средства для розжига — 126 рублей.