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26 апреля, 09:14

В России подсчитан индекс шашлыка перед майскими праздниками

Аналитики: За апрель шашлык подорожал на 10%

За апрель шашлык подорожал на 10%. Фото © Freepik

За апрель шашлык подорожал на 10%. Фото © Freepik

В преддверии майских праздников аналитики подсчитали индекс шашлыка. По данным экспертов, средняя цена на блюдо из свинины в период с 1 по 23 апреля 2024 года составила 464,33 рубля, сообщает RT. По сравнению с прошлым апрелем, стоимость выросла на 10%, а продажи — на 3%.

Шашлык из говядины с 1 по 23 апреля 2024 года обошёлся в 521,21 рубля. Средняя цена выросла на 1%, продажи выросли на 35%.

Средняя цена на куриный шашлык выросла на 25% и составила 339 рублей, на шашлык из индейки — на 16% и составила 457 рублей.

Также рассчитана средняя стоимость сопутствующих товаров: шампуры — 294 рубля, мангал — 442 рубля, уголь — 213 рублей, средства для розжига — 126 рублей.

Для россиян подсчитали "индекс кулича" в 2024 году
Для россиян подсчитали "индекс кулича" в 2024 году

Напомним, что недавно Life.ru тоже подсчитал индекс шашлыка на даче. Также глава Союза дачников напомнил о правилах разведения огня и рассказал, как не нарваться на штраф за неправильно установленный мангал.

Мирон Сидоров
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