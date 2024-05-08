Сепсис, черви и гастрит: Врач рассказала, какие опасности скрывает сырой шашлык
Эндокринолог Михалёва: Сырой шашлык может привести к сепсису и гастриту
Сырое мясо представляет серьёзную угрозу, человек, потребляя его, может заразиться болезнетворными микроорганизмами, в том числе сальмонеллами и кишечной палочкой. Об этом рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалёва.
"Эти бактерии способны вызвать тяжёлые инфекционные заболевания с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, а у ослабленных лиц — вплоть до сепсиса. Как правило, развивается воспаление желудка (гастрит) или кишечника (энтерит). Заболевание лечится антибиотиками и надолго снижает трудоспособность", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".
Кроме того, есть риск заразиться паразитическими червями: их личинки могут находиться в мясе. Эндокринолог предупредила, что особенно опасны продукты от неизвестных производителей, ведь они не проверяются специалистами санэпиднадзора.
В целом сырое мясо достаточно трудно переварить, поэтому оно долго будет находиться в желудке, а затем в кишечнике, вызывая дискинезию ЖКТ, тяжесть в животе, тошноту, запоры и диарею. По словам врача, восстанавливаться после такого приёма пищи придётся несколько недель.
Многие не могут представить себе шашлыки без употребления алкоголя, но к выбору напитка нужно отнестись ответственно. Ранее Life.ru рассказал, что лучше выпить под мясо.
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