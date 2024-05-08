Сепсис, черви и гастрит: Врач рассказала, какие опасности скрывает сырой шашлык

Сырое мясо представляет серьёзную угрозу, человек, потребляя его, может заразиться болезнетворными микроорганизмами, в том числе сальмонеллами и кишечной палочкой. Об этом рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалёва.

"Эти бактерии способны вызвать тяжёлые инфекционные заболевания с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, а у ослабленных лиц — вплоть до сепсиса. Как правило, развивается воспаление желудка (гастрит) или кишечника (энтерит). Заболевание лечится антибиотиками и надолго снижает трудоспособность", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Кроме того, есть риск заразиться паразитическими червями: их личинки могут находиться в мясе. Эндокринолог предупредила, что особенно опасны продукты от неизвестных производителей, ведь они не проверяются специалистами санэпиднадзора.

В целом сырое мясо достаточно трудно переварить, поэтому оно долго будет находиться в желудке, а затем в кишечнике, вызывая дискинезию ЖКТ, тяжесть в животе, тошноту, запоры и диарею. По словам врача, восстанавливаться после такого приёма пищи придётся несколько недель.