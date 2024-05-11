Россиянкам раскрыли четыре чудо-процедуры против морщин и старения кожи

Женщинам после 50 лет подходят далеко не все косметологические процедуры. Чтобы достичь желаемого результата в борьбе со старением кожи, нужно понимать, на что есть смысл потратиться, а какие сеансы можно обойти стороной. Дерматолог-венеролог-трихолог, кандидат медицинских наук Кристина Евдошенко назвала "Вечерней Москве" самые эффективные способы выглядеть моложе.

СМАС-лифтинг помогает подтянуть кожу лица без пластической хирургии. В данном случае происходит коллагеностимуляция, которая позволяет провисающим тканям прийти в тонус. Как результат — достигается упругость кожи, сокращаются морщины, восстанавливаются контуры лица.

Лазерная шлифовка поможет совместить воздействие поверхностного и глубокого лазера. Кожа избавляется от чрезмерной пигментации, свойственной ей после 50 лет, а также разглаживаются морщины. Евдошенко отметила, что процедура имеет длительный эффект, при этом результаты видны клиенткам сразу после посещения косметолога.

При плазмолифтинге (PRP) женщинам делают инъекции собственной плазмы, которая прошла процесс центрифугирования. В коже начинается стимуляция и выработка естественного коллагена, что возвращает клиенткам утраченную молодость.

"Данная услуга идеальна для пациентов с аллергическими реакциями, поскольку предлагает использование собственной плазмы, что сразу исключает риск несовместимости или возникновение нежелательных кожных реакций", — продолжила косметолог.

Также есть безоперационная лазерная процедура фотоомоложения, которая направлена на уменьшение морщин, подтяжку кожи лица, осветление пигментированных участков и устранение сосудистых сеточек, возникающих к старости, пояснила врач. Однако, по её словам, эффективность сеанса будет зависеть от аппарата, используемого в салоне красоты.