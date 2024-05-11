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11 мая, 04:42

Россиянкам раскрыли четыре чудо-процедуры против морщин и старения кожи

Дерматолог Евдошенко назвала лучшие процедуры для кожи женщин после 50 лет

Женщинам после 50 лет подходят далеко не все косметологические процедуры. Чтобы достичь желаемого результата в борьбе со старением кожи, нужно понимать, на что есть смысл потратиться, а какие сеансы можно обойти стороной. Дерматолог-венеролог-трихолог, кандидат медицинских наук Кристина Евдошенко назвала "Вечерней Москве" самые эффективные способы выглядеть моложе.

СМАС-лифтинг помогает подтянуть кожу лица без пластической хирургии. В данном случае происходит коллагеностимуляция, которая позволяет провисающим тканям прийти в тонус. Как результат — достигается упругость кожи, сокращаются морщины, восстанавливаются контуры лица.

Лазерная шлифовка поможет совместить воздействие поверхностного и глубокого лазера. Кожа избавляется от чрезмерной пигментации, свойственной ей после 50 лет, а также разглаживаются морщины. Евдошенко отметила, что процедура имеет длительный эффект, при этом результаты видны клиенткам сразу после посещения косметолога.

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При плазмолифтинге (PRP) женщинам делают инъекции собственной плазмы, которая прошла процесс центрифугирования. В коже начинается стимуляция и выработка естественного коллагена, что возвращает клиенткам утраченную молодость.

"Данная услуга идеальна для пациентов с аллергическими реакциями, поскольку предлагает использование собственной плазмы, что сразу исключает риск несовместимости или возникновение нежелательных кожных реакций", — продолжила косметолог.

Также есть безоперационная лазерная процедура фотоомоложения, которая направлена на уменьшение морщин, подтяжку кожи лица, осветление пигментированных участков и устранение сосудистых сеточек, возникающих к старости, пояснила врач. Однако, по её словам, эффективность сеанса будет зависеть от аппарата, используемого в салоне красоты.

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Ранее россиянкам объяснили, как предотвратить появление морщин на шее. В первую очередь необходимо обеспечить защиту от солнца, ведь его воздействие способствует преждевременному старению кожи. Также следует делать физические упражнения для шеи, чтобы тренировать мышцы и не давать тканям провисать.

Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
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