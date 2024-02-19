Россиянкам объяснили, как предотвратить появление морщин на шее

Процесс старения неизбежен, однако есть способы, которые помогут замедлить его проявление и сохранить кожу на шее упругой и гладкой на долгие годы. Подробнее о них рассказала врач – косметолог-трихолог Виктория Ощепкова.

Специалист пояснила, что в первую очередь необходимо обеспечить защиту от солнца, ведь его воздействие способствует преждевременному старению. Применение солнцезащитного крема с высоким SPF в области шеи поможет защитить кожу от вредного УФ-излучения и предотвратить появление морщин.

"Хорошо увлажнённая кожа менее подвержена обезвоживанию и образованию морщин. Используйте увлажняющие кремы или лосьоны на шее ежедневно, особенно после принятия душа или ванны, чтобы сохранить её мягкой и гладкой", — добавила Ощепкова в беседе с "Газетой.ru".

Не менее важно для сохранения молодости здоровое и сбалансированное питание, богатое антиоксидантами, витаминами и минералами. Рацион должен включать свежие фрукты, овощи, орехи, рыбу и другие питательные продукты, посоветовала косметолог. Необходимо также отказаться от курения. Эта вредная привычка негативно влияет на кожу, уменьшая её эластичность и увеличивая риск образования морщин.

Регулярные упражнения для шеи могут помочь укрепить мышцы и улучшить кровообращение, что способствует сохранению упругости кожи. Также врач советует не допускать излишнего натяжения, избегая наматывания шарфов или тугих украшений, которые могут вызвать растяжение и способствовать появлению морщин. .

"Массаж шеи может помочь улучшить кровообращение, стимулировать производство коллагена и эластина, что способствует уменьшению морщин и сохранению упругости кожи", — подчеркнула специалист.