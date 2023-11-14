Не забывайте про наволочки: Россиянкам перечислили топ вредных привычек для кожи лица

Желающим сохранить кожу лица в здоровом и аккуратном виде важно соблюдать несколько простых правил, которые помогут избежать ненужных высыпаний и морщин. Их в беседе с "Газетой.ru" перечислила косметолог Роза Герлиани.

По словам специалиста, неприятностей следует ожидать в случае попадания на эпидермис средств для волос, таких как лаки или сухие шампуни. Они обладают обезвоживающим эффектом, а потому сушат кожу. Стрессом для лица является и частая смена косметики, подчеркнула врач центра инновационной медицины DMC. Опасности могут поджидать даже во сне, добавила она.

"С материалом наволочки кожа контактирует в течение нескольких часов. Неизбежно в ткани накапливаются бактерии, грязь и отмершие клетки кожи, которые могут вызывать высыпания, раздражение кожи и нарушение её микробиома. Рекомендуется регулярно менять наволочку, не менее раза в две недели", — поделилась эксперт.

Завершают антитоп вредные привычки, сухой воздух и сахар. Последний способствует раннему старению кожи и вызывает морщины, резюмировала косметолог.