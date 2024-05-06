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6 мая, 14:51

Дерматолог подсказал, как подготовить кожу к солнечному лету

Дерматолог Тарасов: Лучший способ подготовить кожу к лету — биоревитализация

Летнее солнце может сильно иссушить кожу, а интенсивное воздействие ультрафиолета приводит к повреждению клеток из-за свободнорадикальных реакций. Об этом рассказал врач-дерматолог Виталий Тарасов, призвав готовиться к тёплому сезону заблаговременно и посоветовав несколько действенных способов по уходу.

Врач-дерматолог Виталий Тарасов рассказал, как подготовить кожу к лету. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Самая лучшая мера — это процедура биоревитализации, которая связана с введением в кожу главного увлажняющего компонента — гиалуроновой кислоты", — сообщил он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эта процедура подразумевает введение молекул других полезных веществ — пептидов, аминокислот и витаминов, которые, напитывая клетки, повышают эффективность механизмов, защищающих от воздействия УФ-лучей. Стандартный курс состоит из трёх-пяти процедур, объяснил медик, а проводят их с шагом в одну-две недели.

Есть и другие полезные методики помимо биоревитализации (тоже осуществляемые с помощью инъекций), которые могут помочь коже с эстетической точки зрения. К ним Тарасов отнёс ботулинотерапию, которая позволит убрать мимические морщины, и контурную пластику: её можно провести непосредственно перед началом отпуска.

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Приключения на солнце: 10 кадров, после которых вы и близко к пляжу не подойдёте

Ранее врач-косметолог рассказала, что, обгорев на солнце, можно нанести очень значительный вред иммунитету. Так происходит, потому что страдает защитный барьер кожи, что приводит к росту вероятности инфекционных поражений вирусной природы. Причём больше всего это угрожает детям.

Обложка ©

Freepik.com

Юрий Лысенко
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