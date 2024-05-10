Россиянам рассказали, как обзавестись стажем для начисления пенсии

Самозанятые граждане могут приобрести до 15 лет стажа, а все остальные категории — 7,5 лет. Такую возможность предоставляет добровольное пенсионное страхование. Люди, у которых не хватает обязательного стажа для назначения страховой пенсии, могут заключить договор с Социальным фондом России и уплатить добровольные страховые взносы. Один год страхования и уплаты взносов позволяет получить только один год стажа. Об этом рассказал депутат "Единой России", член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

"Сумма добровольных страховых взносов определяется гражданином самостоятельно, но есть минимальное и максимальное значения. В 2024 году минимальный годовой взнос составит 50 798 тысяч рублей. За такую сумму будет начислен один год стажа и пенсионные коэффициенты, что приближает к назначению страховой пенсии. Если же заплатить больше минимального взноса, то повысятся пенсионные коэффициенты, но период стажа всё равно останется один год", — уточнил народный избранник в беседе с "Российской газетой".

По его словам, оплата взносов может производиться на протяжении нескольких лет. Если планируется засчитать 2024 год в стаж, нужно заплатить взносы в этом году, а если же планируется засчитать стаж в следующем году, то нужно иметь действующий договор добровольного страхования в 2025 году и уплатить взносы за этот период.

Кроме того, важно отметить, что засчитать в стаж для пенсии годы до 2023-го уже не получится, если в эти годы не были выплачены добровольные взносы. Благодаря этой системе граждане могут активно влиять на свой стаж и пенсионные коэффициенты, обеспечивая себе более комфортную пенсию и самостоятельно определить размер будущих выплат, подчеркнул специалист.

"Однако перед принятием решения обратиться к специалисту или консультанту в сфере пенсионного страхования всегда будет полезно, чтобы оценить возможности и выбрать наиболее выгодный вариант для себя", — резюмировал Чаплин.