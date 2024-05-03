Россиянам назвали 4 законных способа увеличить пенсию Эксперт Моргунова: Увеличить размер пенсии можно, работая на Севере и в сёлах 3 мая, 05:45 Увеличить размер пенсии можно, работая на Севере и в сёлах. Обложка © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

Готовь сани с лета — это правило касается и пенсии. Чтобы получить максимум от государства за честно отработанные годы, нужно заранее подготовиться к этому этапу. Можно ли увеличить выплаты, Life.ru рассказала сооснователь онлайн-бухгалтерии "Моё дело" Анастасия Моргунова.

Так, увеличить размер пенсии можно: работая в районах Крайнего Севера;

работая и проживая в сельской местности;

выйдя на пенсию позже.

"Северный" стаж

По словам Моргуновой, пенсия увеличивается от стажа работы на Крайнем Севере. Фиксированная выплата повышается на коэффициент 1,5 за 15 лет стажа в районах Крайнего Севера и на коэффициент 1,3 за 20 лет стажа в приравненных к Крайнему Северу местностях.

Стаж в сельской местности

С 2019 года люди, которые не работают, но проживают в сельской местности и имеют сельский стаж от 30 лет, могут получить надбавку к пенсии. Её размер — 25% от фиксированной выплаты.

Поздний выход на пенсию

Размер будущей пенсии можно увеличить с помощью повышающего коэффициента, который применяется, если человек вышел на пенсию через год или позже установленного законом срока, добавляет эксперт.

"Величина коэффициента зависит от того, как назначается пенсия: досрочно или по общим правилам. Например, если выйти на пенсию через пять лет после достижения общего пенсионного возраста, фиксированная выплата будет на 36% больше, а сумма коэффициентов — на 45%", — добавила Моргунова.

Добровольные взносы

Ещё один вариант повлиять на размер будущей пенсии — это вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Любой человек может добровольно уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Так можно влиять на размер будущей пенсии, накапливать нужное количество пенсионных коэффициентов и получать страховой стаж. Работник может уплачивать взносы сам или доверить это своему работодателю путём удержания из зарплаты.

Ранее Life.ru подробнее писал об условиях получения пенсии и от чего зависит её размер. Так, например, в этом году для получения страховой пенсии нужно иметь от 15 лет трудового стажа, а также от 28,2 пенсионного коэффициента. В 2025 году минимальное число необходимых баллов возрастёт до тридцати.

Авторы Александра Вишнякова