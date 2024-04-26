Выплата пенсии на майских праздниках: Когда перечислят деньги и кому сделают прибавку Пенсии в начале мая будут начислять по изменённому графику. Чтобы получить деньги вовремя или раньше срока, нужно учитывать ряд нюансов. 25 апреля, 21:29 Ряд пенсионеров получат в мае доплату. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Региональные отделения Социального фонда России сообщили, что немного изменили график работы в связи с майскими праздниками. В частности, на этой неделе обслуживание клиентов будет проходить в том числе и в субботу, 27 апреля. Этот день будет рабочим.

— Что касается графика выплаты пенсий, то здесь тоже могут быть различия. Если деньги приходят на карточку, то они поступят день в день по графику или раньше, если день выдачи окажется выходным или праздничным, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Схожая ситуация и у тех, кто получает деньги на почте. Правда, в этом случае нужно ориентироваться на график работы отделений. Он различается. Нужно узнать, в какие дни будут выходные именно в нужном отделении.

При этом стоит учитывать, что размер пенсии некоторым категориям получателей пересчитают. Изменится размер доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также пенсионерам из числа отдельных категорий работников угольной промышленности.

Этот перерасчёт плановый. Суммы пересматривают четыре раза в году. 1 мая — одна из дат планового перерасчёта. Кстати, эти доплаты перечисляют бессрочно. Перерасчёт тоже делается автоматически. Никаких заявлений для этого писать не надо.

— Кроме того, пенсионеры, имеющие отношение к Дню Победы и ВОВ, получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Есть к этой дате и региональные доплаты. Суммы разные и отличаются в зависимости от региона и категории получателя. Доплата может составлять от 3000 до 50 000 рублей, — пояснила Елена Кузнецова.

Также есть новшества, которые касаются и других социальных выплат. Например, с марта 2024 года по поручению президента России стал больше размер ежемесячных социальных выплат для отдельных категорий медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, райцентрах и малых городах.

В СФР сообщили, что выплату в увеличенном размере Социальный фонд перечислил медикам уже в апреле. Её получили более 350 тысяч сотрудников больниц и поликлиник.

— В городах и сёлах с населением меньше 50 тысяч человек максимальный размер выплат составил 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч рублей для среднего медперсонала. В населённых пунктах, где проживают от 50 до 100 тысяч человек, — 29 тысяч рублей для врачей и 13 тысяч рублей для среднего персонала, — пояснили в СФР.

Социальный фонд перечисляет деньги на основании данных от медицинских организаций. По итогам каждого месяца они формируют электронный реестр сотрудников, имеющих право на выплату. Наряду со сведениями о работнике там указана сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана. Самим врачам и медсёстрам ничего делать не нужно. Деньги от Соцфонда поступят на счета автоматически.

Авторы Нина Важдаева