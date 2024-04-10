Пенсионеры смогут не платить за ряд услуг ЖКХ: От каких выплат освободили льготников Перед майскими праздниками многие пенсионеры готовятся к дачному сезону. При этом не все знают, что, отдохнув за городом, они могут сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Как это сделать? 9 апреля, 21:23 У пенсионеров есть льготы на оплату услуг ЖКХ. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

Пенсионеры имеют множество льгот на оплату услуг ЖКХ. Среди них — компенсации и субсидии. Есть льготы на федеральном и региональном уровнях.

— Пенсионеры могут сэкономить на квартплате во время дачного сезона. У нас люди всегда уделяли внимание домашним огородам. Соответственно, на майских праздниках многие переселяются за город, но не все знают, что на это время можно снизить выплаты за городскую квартиру, — отметил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Если человек не жил в квартире более пяти дней, то он может сделать перерасчёт. Например, за оплату вывоза мусора. Для этого необходимо доказать своё нахождение по другому адресу. Подтверждающим документом может быть, в частности, справка от председателя СНТ о том, что человек жил на даче в определённое время. Об этом рассказал эксперт по финансовым рынкам Николай Салабуто.

— Пенсионеры также могут уменьшить налог на земельный участок, который находится у них в собственности. Вычет дадут по одному участку. Если площадь земли 600 квадратных метров, то есть шесть соток, или меньше, пенсионер вообще не будет платить налог. Если больше, налог будут брать с превышения. В России есть ЕГИССО. В ней размещена информация о социальной поддержке, оказываемой из бюджетов всех уровней. Можно смотреть все льготы и субсидии по стране и регионам, — добавил Николай Салабуто.

Кроме того, есть льготы, которые пожилые люди могут получать, даже если не уезжали из квартиры. Они действуют на постоянной основе. Так, пенсионер может получить компенсацию платы за пользование жилым помещением, содержание жилого помещения, коммунальные услуги, взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Такая льгота предоставляется, если человек является членом семьи погибшего при определённых обстоятельствах или по определённым основаниям военнослужащего, сотрудника органов внутренних дел или ряда других органов власти.

Можно получить компенсацию в размере 50% от стоимости коммунальных услуг. Такое право есть у инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, людей, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", знаком "Житель осаждённого Севастополя", знаком "Житель осаждённого Сталинграда". Аналогичная компенсация положена и членам семьи погибшего инвалида войны, участника ВОВ, ветерана боевых действий, получающего пенсию по случаю потери кормильца.

Компенсацию в таком же размере могут получить пенсионеры с инвалидностью. Инвалиду I или II группы предоставляется компенсация за уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Правда, не более установленного размера.

— Существует также субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Её получают пенсионеры, расходы которых на ЖКУ превышают максимально допустимую долю указанных расходов в общем доходе семьи, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Стоит учесть, что в некоторых случаях в получении субсидии могут и отказать. Например, если образовался долг за ЖКУ. Правда, подтверждённый вступившим в законную силу судебным актом о непогашенной задолженности, образовавшейся за период не больше трёх лет.

Есть льготы по оплате услуг ЖКХ, которые устанавливаются региональным законодательством. Например, в Москве пенсионерам, которым присвоено звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", дают скидку на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Она составляет 50%. Схожие льготы предоставляются пенсионерам, являющимся участниками обороны Москвы, а также людям из числа реабилитированных лиц, признанных пострадавшими из-за необоснованных политических репрессий, членов семей реабилитированных, а также пострадавших в результате репрессий.

— Кроме того, в Москве одиноких пенсионеров и семьи, состоящие только из пенсионеров, освобождают от платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Правда, в пределах социальной нормы площади жилого помещения и нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

В Московской области ветеранам труда и ветеранам военной службы, а также реабилитированным тоже делают компенсацию. Она составляет 50% от стоимости услуг ЖКХ. При этом неработающие одинокие пенсионеры могут получать ежемесячную денежную компенсацию в размере 100% платы за занимаемую общую площадь жилого помещения. Есть и скидки за вывоз мусора. Они составляют от 30 до 100% в зависимости от возраста получателя льготы.

Авторы Нина Важдаева