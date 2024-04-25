С 1 мая вступают в силу новые правила продажи продуктов: Что ждёт покупателей в магазинах С 1 мая покупателей в магазинах ждут новшества. Например, на кассе могут заблокировать продажу молочной продукции, если у неё истёк срок годности. Будут проверяться также вода и ряд других продуктов. Что нужно знать покупателям? 24 апреля, 21:27 С 1 мая в магазинах будут блокировать продажу молочной продукции с истекшим сроком годности. Обложка © Дмитрий Феоктистов

С 1 мая 2024 года крупные торговые сети начнут блокировать продажу просроченной молочной продукции. На кассе товар будет проходить сканирование. Система будет показывать: есть ли товар в базе, не нарушен ли срок годности, нет ли запрета на его продажу госорганами. Если один из этих пунктов будет нарушен, высветится предупреждение. Новшество направлено на защиту прав потребителей.

— Таким образом, появится возможность защитить потребителей от покупки просроченной молочной продукции. Некоторые торговые сети в рамках эксперимента уже установили эту систему. В результате удалось снизить продажу просрочки более чем в 30 раз. С 1 мая обязанность проверять молочные продукты в системе "Честный знак" будет только у крупных торговых сетей. Крупными считаются сети, которые имеют 50 и более торговых точек, принадлежащих одному юридическому лицу или группе юридических лиц под одним наименованием. Планируется, что с осени такой режим начнёт действовать во всех розничных торговых точках, которые продают молочную продукцию, — пояснила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петникова.

Аналогичные правила, за исключением срока годности, действуют с 1 мая 2024 года для крупных торговых сетей и в отношении упакованной воды. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Елена Тега.

— Также с 1 мая 2024 года изменится размер акцизов на алкогольную продукцию с объёмной долей этилового спирта свыше девяти процентов, плодовую алкогольную продукцию, а также на игристые вина, включая российское шампанское, — добавила Елена Тега.

С 1 мая 2024 года маркировке подлежит икра осетровых и лососёвых рыб, что предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 29.11.2023 № 2028. При этом продавать немаркированные остатки будут до истечения срока годности продукции. Все эти меры направлены на повышение качества продуктов, которые попадают на прилавки.

Авторы Нина Важдаева