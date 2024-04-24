Часть квартир на вторичном рынке подешевеет быстрее: Какая недвижимость снизится в цене На вторичную недвижимость цены немного снижаются, но дешевеет не всё жильё. Какие квартиры больше всего снизятся в цене и на сколько? 23 апреля, 21:29 Часть квартир подешевеет. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Сейчас в первую очередь удешевление происходит в сегменте неликвидных квартир. Это касается жилья, которое расположено в районах с плохой транспортной доступностью, в неблагоприятных с точки зрения экологии или социальной безопасности, а также в районах с крайне неразвитой инфраструктурой.

— Также в этот список попадают квартиры с недостатками: качественными (плохая планировка, состояние квартиры, где требуется серьёзный ремонт, плохой вид из окна, например на трассу, на первом или последнем этаже, в устаревшем доме, не попадающем под снос) или юридическими (с крайне неблагополучными документами и квартиры со сложной системой разъезда), — рассказала руководитель офисов "Митино" и "Крылатское" "ИНКОМ-Недвижимости" Наталия Борзенкова.

Она отметила, что снижение стоимости таких квартир может быть в диапазоне от минус 1% до минус 10% в зависимости от серьёзности недостатков. В целом по вторичному рынку Москвы изменение средних цен с 2020 года выглядит достаточно любопытно.

По данным аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимости", с тех пор на вторичном рынке старой Москвы средняя цена квадратного метра увеличилась на 29,7%. Она выросла с 217,4 тыс. рублей в марте 2020 года до 282 тыс. в марте 2024 года. Впрочем, за это время было и ощутимое падение цены. В марте 2022 года средняя цена составила 286,7 тыс., а в марте 2023 она снизилась до 275,5. Но потом снова произошёл рост — до 282,0. Кстати, в ТиНАО с 2020 года прирост составил 40,1% — с 147,5 тыс. до 206,6 тыс. рублей.

— В Новой Москве средняя цена метра увеличилась сильнее. Это объясняется, во-первых, тем, что в локациях со сравнительно низкой стоимостью жилья есть больший потенциал для подорожания. Во-вторых, в ТиНАО ведётся активное строительство, соответственно, и вторичный рынок пополняется новыми современными объектами, а они дороже, чем предложение в старом жилом фонде, — рассказал руководитель аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимости" Дмитрий Таганов.

Сейчас в силу влияния в том числе и сезонного фактора на вторичном рынке происходит корректировка цен. Однако в этом году такая динамика не так очевидна — это связано с активным вымыванием бюджетных объектов, что увеличивает средний ценовой показатель. В связи с высокими ставками по ипотеке наибольшей популярностью сейчас пользуются альтернативные сделки. Наибольшее снижение цен предполагается в переоценённых объектах и квартирах с плохой транспортной доступностью. Об этом рассказал управляющий партнёр Prime Life Development Денис Коноваленко.

— На данный момент разворачивается интересная картина: стоимость объекта корректируется относительно его класса. В сегменте бизнес-класса отдельные объекты дорожают, но точно не дешевеют. Если мы говорим про сегменты, по которым мы видим максимальную корректировку в ближайшее время, то это комфорт-класс. Есть определённая наполняемость рынка и локаций, связь с определёнными объектами инфраструктуры, школами, детскими садами. Где-то большим спросом пользуются однокомнатные квартиры, есть же локации, где рядом находятся "топовые" школы, где хорошо продаётся старый фонд — двухкомнатные, трёхкомнатные и четырёхкомнатные квартиры, — рассказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Авторы Нина Важдаева