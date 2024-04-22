Юрист назвал число баллов для хорошей пенсии
Юрист Виноградов: Для назначения страховой пенсии нужно иметь от 15 лет стажа
В этом году, чтобы получить страховую пенсию, нужно иметь хотя бы 15 лет трудового стажа, а также от 28,2 пенсионного коэффициента. Как рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, в 2025 году минимальное число необходимых баллов увеличится до тридцати.
Количество этих баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования, а также длительности трудового стажа. Формула расчёта пенсии такова: фиксированная выплата плюс количество пенсионных баллов, умноженные на стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Размер фиксированной выплаты устанавливается государством. В этом году это 8134,88 рубля. Один пенсионный балл в этом году "стоит" 133,05 рубля. За полностью отработанный год начисляется от 10 баллов.
"Таким образом, если гражданин выходит на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составит 11 886,89 рубля (8134,88 + 28,2х133,05)", — пояснил Виноградов.
При накопленных 100 баллах пенсия составит 21 439,88 рубля, при 150 баллах — 28 092,38 рубля. Для "зарабатывания" этих баллов нужен официальный доход. Однако их можно и докупить. Для этого нужно заключить с соцфондом договор о добровольном пенсионном страховании, уплатив за себя взносы. Это могут сделать безработные, пенсионеры, работающие за рубежом, индивидуальные предприниматели, адвокаты и специалисты, занимающиеся частной практикой. Минимум в этом году можно докупить 1,037 балла за 50 798,88 рубля, максимум 8,292 балла за 406 391,04 рубля.
Ранее президент РФ Владимир Путин обозначил задачи перед страной в Послании Федеральному собранию и на съезде Федерации независимых профсоюзов России подтвердил намерение повысить МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей.
Агентство "Москва" / Зыков Кирилл