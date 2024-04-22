Юрист назвал число баллов для хорошей пенсии

В этом году, чтобы получить страховую пенсию, нужно иметь хотя бы 15 лет трудового стажа, а также от 28,2 пенсионного коэффициента. Как рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, в 2025 году минимальное число необходимых баллов увеличится до тридцати.

Количество этих баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования, а также длительности трудового стажа. Формула расчёта пенсии такова: фиксированная выплата плюс количество пенсионных баллов, умноженные на стоимость индивидуального пенсионного коэффициента. Размер фиксированной выплаты устанавливается государством. В этом году это 8134,88 рубля. Один пенсионный балл в этом году "стоит" 133,05 рубля. За полностью отработанный год начисляется от 10 баллов.

"Таким образом, если гражданин выходит на пенсию в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то его пенсия составит 11 886,89 рубля (8134,88 + 28,2х133,05)", — пояснил Виноградов.