Озвучены размеры самой высокой пенсии в России и её получатели

Страховую и социальную пенсию в России значительно превышает пенсия за выслугу лет, право на которую имеют, в частности, госслужащие, военнослужащие, сотрудники силовых структур, пожарные, космонавты и лётчики-испытатели. Самую же высокую пенсию за выслугу лет получают те граждане, чья профессия была связана с большим риском.

"На повышенную пенсию и дополнительные выплаты после окончания трудовой деятельности имеют право, например, космонавты и лётчики-испытатели. <...> Они также могут получать и государственную, и страховую пенсию по старости. Например, пенсия космонавта может достигать 900 тысяч рублей", — рассказал aif.ru юрист Никита Ляховецкий, уточнив, что получателей таких пенсий всего около тысячи в стране.