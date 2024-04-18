Озвучены размеры самой высокой пенсии в России и её получатели
Юрист Ляховецкий: Пенсия космонавта может достигать 900 тысяч рублей
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблём "Союз МС-25" с космодрома Байконур. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Страховую и социальную пенсию в России значительно превышает пенсия за выслугу лет, право на которую имеют, в частности, госслужащие, военнослужащие, сотрудники силовых структур, пожарные, космонавты и лётчики-испытатели. Самую же высокую пенсию за выслугу лет получают те граждане, чья профессия была связана с большим риском.
"На повышенную пенсию и дополнительные выплаты после окончания трудовой деятельности имеют право, например, космонавты и лётчики-испытатели. <...> Они также могут получать и государственную, и страховую пенсию по старости. Например, пенсия космонавта может достигать 900 тысяч рублей", — рассказал aif.ru юрист Никита Ляховецкий, уточнив, что получателей таких пенсий всего около тысячи в стране.
Ранее россиянам рассказали, на что могут рассчитывать предпенсионеры в 2024 году. Так, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации, освобождение от налога на имущество за один объект любого вида, не использующийся в коммерческих интересах, и вычет по земельному налогу на 600 квадратных метров земельного участка.