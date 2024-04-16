С 1 мая повысят социальные выплаты: Какую прибавку получат пенсионеры, льготники и семьи с детьми С 1 мая сделают прибавку к пенсии, повысят ряд доплат льготникам и семьям с детьми. У кого и на сколько вырастут выплаты? 15 апреля, 21:25 С 1 мая повысят социальные выплаты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

960 тысяч человек с начала этого года получили уведомления СФР о размере будущей пенсии. Эта информация направлялась через личные кабинеты на портале госуслуг. Получателями стали мужчины, достигшие 45 лет, и женщины, которым исполнилось 40 лет. Об этом сообщили в СФР.

— Раз в три года Социальный фонд направляет информацию россиянам через Госуслуги. Тем, у кого нет регистрации на портале, сведения о формировании пенсии всегда доступны в клиентских службах фонда. Кстати, на страховую пенсию по старости в 2024 году могут выйти мужчины 63 лет и женщины, которым исполнилось 58 лет. Страховой стаж должен составлять не менее 15 лет. В него засчитывается не только время официальной работы, но и нестраховые периоды. Среди них военная служба по призыву, уход за человеком с инвалидностью первой группы, ребёнком-инвалидом или пожилым человеком. В 2024 году для выхода на пенсию по возрасту требуется пенсионный коэффициент не меньше 28,2, — сообщили в СФР.

Тем пожилым людям, которые уже вышли на пенсию, положены регулярные индексации. Самая крупная проходит с 1 января. Тогда перерасчёт делают неработающим пенсионерам. С 1 апреля проходит индексация страховых пенсий. При этом и в другие месяцы возможны прибавки отдельным категориям пенсионеров. Кроме индексаций, есть также разовые выплаты. Они бывают на федеральном и региональном уровне. Кроме того, отдельные доплаты могут делать местные власти и даже бывшие работодатели.

Так, часть пенсионеров получит выплаты к 9 Мая. Перечислят их многим уже в конце апреля. Из-за майских праздников доставка пенсии может быть раньше обычного срока. Так, в рамках Указа Президента РФ от 24.04.2019 N 186 "О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы" ко Дню Победы сделают доплату в размере 10 тысяч рублей.

— Право на неё имеют все участники войны в составе действующей армии, в партизанских и подпольных организациях до 1945 года включительно, военнослужащие, служившие более шести месяцев в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, лица, награждённые медалью "За оборону Ленинграда", и ряд других льготников. Выплату получат все граждане, которые перечислены в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Отдельным категориям пенсионеров к празднику сделают и региональную доплату. Например, в Магаданской области 70 000 рублей выплатят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, войны с Японией 1945 года. 35 000 рублей выплатят людям, награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, войны с Японией 1945 года, бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй Мировой войны. Столько же получат люди, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, а также люди, награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Правительство Москвы уже утвердило единовременные выплаты в размере от 10 000 до 25 000 рублей. Они будут выплачены ветеранам войны и труженикам тыла в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Предполагается, что эти выплаты получат около 38 тысяч человек.

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в мае 2024 года, получат повышение фиксированной выплаты на 100 процентов — их пенсия повысится на 8134,88 рубля. Такую же прибавку сделают и людям, которым в мае будет установлена I группа инвалидности.

— Также хочется обратить внимание, что если инвалид I группы достигает возраста 80 лет, то ему второй раз такая прибавка не устанавливается, — пояснила Оксана Красовская.

Юрист отметила, что если у пенсионера в мае появится ребёнок или супруга (супруг) оформит пенсию в мае и она будет ниже, чем у второго супруга, то он может обратиться за повышением фиксированной выплаты. Надбавка на иждивенцев к страховым пенсиям по старости или по инвалидности предполагает повышение фиксированной выплаты к этим видам пенсии. Её делают людям, на иждивении которых находятся определённые категории нетрудоспособных членов семьи, а также родителям, которые являются опекунами недееспособных инвалидов с детства.

— Надбавка составляет 1/3 суммы фиксированной выплаты (2711,63 рубля) к страховой пенсии на каждого иждивенца. Выплату можно получить не более чем на трёх членов семьи, — добавила Оксана Красовская.

Если доход семьи упал, то размер детского пособия пересчитают. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В мае получат повышенную пенсию люди, которые уволились с работы в апреле. После того как работающий пенсионер уходит на заслуженный отдых, он получает перерасчёт.

— С 1 мая 2024 года пересчитают размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Аналогичный перерасчёт сделают вышедшим на пенсию представителям отдельных категорий работников угольной промышленности, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Она обратила внимание, что доплаты членам лётных экипажей и работникам шахт пересчитывают регулярно. Делают это четыре раза в году, и 1 мая — как раз одна из дат планового перерасчёта. Доплата этим категориям пенсионеров бессрочная, и переводят её к каждой пенсии автоматически. Если человек может представить дополнительные документы о стаже и среднемесячном заработке, то они включаются в формулу по расчёту доплат и дают право на прибавку.

— Пособия повысят тем, кому нужно будет переоформлять в мае детские выплаты, которые были назначены в прошлом году. Если, к примеру, в семье за 2023 год уменьшился доход, а им выплата была ранее назначена в размере 50% прожиточного минимума на ребёнка, то в 2024 году есть вероятность увеличения размера пособия до 75% или 100%. Также если у семьи по каким-то причинам уменьшился доход, то один из членов семьи может обратиться с заявлением о получении государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта. Для получения такой помощи необходимо обратиться в органы социальной защиты населения, — пояснила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева