В Госдуме раскрыли, когда в России повысят пенсии

Президент России Владимир Путин обозначил амбициозные задачи перед страной в Послании Федеральному собранию, и на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) он вновь подтвердил намерение повысить МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Таким образом, произойдёт увеличение более чем на 80%. По словам депутата, вырастет средняя заработная плата, а следовательно, и отчисления от неё в Соцфонд — именно от него зависит размер пенсии в России.

Бессараб объяснила, что существуют межбюджетные трансферты, в основном направляемые на социальные нужды — доплату к соцпенсиям. А за счёт средств именно Пенсионного фонда чаще всего возмещаются недоплаченные страховые взносы.

"Это, скорее, межбюджетные трансферты, которые покрывают недополученные доходы Социального и Пенсионного фондов. Поэтому можно предположить, что и пенсия к 2030 году значительно вырастет. Надеюсь, что это будет хотя бы 140%, или 1,4 раза, по отношению к текущему периоду", — резюмировала парламентарий.