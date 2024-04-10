Путин предложил обсудить меры выравнивания соцподдержки на встрече с Котяковым

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым. В ходе своего выступления глава ведомства рассказал о целях министерства, а также об успехах, которых удалось добиться с 2020 года.

"Начнём нашу встречу с тех мероприятий, которые вы и ваше министерство проводят по достижению цели выравнивания мер социальной поддержки различных регионов страны", — отметил Путин.

Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым. Видео © Telegram / Кремль. Путин

Также в ходе встречи Котяков рассказал о развитии системы социального казначейства, в том числе о проактивном начислении выплат и предоставлении услуг гражданам страны, доложил о работе министерства в новых регионах. В частности, министр отметил, что с 2023 года на новых территориях России пенсия была назначена уже более миллиону граждан.

"Мы, начиная с 2023 года, уже назначили российскую пенсию для 1,4 миллиона наших граждан [в новых регионах]", — уточнил он.

В то же время министр добавил, что власти стремятся к предоставлению мер поддержки при наступлении той или иной жизненной ситуации даже без заявления. Он отметил, что примером социальной защиты является материнский капитал, который с 2020 года предоставляется по факту рождения ребёнка.

"То есть родителям нужно зарегистрировать ребёнка — и в течение семи дней в личный кабинет на "Госуслугах" он поступит. Таким образом с 2020-го мы предоставили три миллиона маткапиталов", — пояснил глава министерства.