Котяков сообщил о снижении уровня безработицы среди молодёжи

Безработица среди молодёжи за три года уменьшилась более чем в полтора раза — до 5,1%. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента с правительством.

"За последние три года уровень молодёжной безработицы снизился более чем в 1,5 раза — до уровня 5,1%, — сказал Котяков.

Он отметил, что ситуация с трудоустройством заметно улучшилась в самой сложной возрастной категории — среди молодых людей до 24 лет. Котяков также добавил, что в текущем году будут введены комплексы мер по программе содействия занятости молодёжи в новых регионах России. Эта программа была запущена по указанию президента РФ Владимира Путина в 2021 году и уже действует в 85 субъектах страны.