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4 апреля, 19:18

Котяков сообщил о снижении уровня безработицы среди молодёжи

Котяков: Уровень безработицы среди молодёжи за три года снизился до 5,1%

Безработица среди молодёжи за три года уменьшилась более чем в полтора раза — до 5,1%. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента с правительством.

"За последние три года уровень молодёжной безработицы снизился более чем в 1,5 раза — до уровня 5,1%, — сказал Котяков.

Он отметил, что ситуация с трудоустройством заметно улучшилась в самой сложной возрастной категории — среди молодых людей до 24 лет. Котяков также добавил, что в текущем году будут введены комплексы мер по программе содействия занятости молодёжи в новых регионах России. Эта программа была запущена по указанию президента РФ Владимира Путина в 2021 году и уже действует в 85 субъектах страны.

Безработица в России достигла исторического минимума
Безработица в России достигла исторического минимума

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы России не грозит безработица. На XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) глава государства также отметил, что профсоюзы должны быть "первыми сторонниками интенсивного, качественного обновления экономики, а также социальной сферы".

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ТАСС / Терещенко Михаил

Александра Мышляева
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