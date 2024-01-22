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21 января, 22:40

Россиянам рассказали, что такое отцовский капитал и как его получить

Экономист Проданова: Термин "отцовский капитал" есть, но не закреплён законом

Понятие "отцовский капитал" существует фактически наравне с термином "материнский капитал", однако в законе оно не закреплено. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала экономист, профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам экономиста, отцовский капитал — то же самое, что и материнский, который у всех на слуху с 2007 года. Отличие в том, что сертификат на получение средств вручается отцу семейства.

"Да, такой термин есть, но в законе он не закреплён. Основаниями для получения отцовского капитала являются лишение матери родительских прав, её смерть или добровольный отказ от ребёнка. Также выплату мужчина получит в том случае, когда он — единственный усыновитель и сам воспитывает малыша", — пояснила Проданова.

Чтобы получить отцовский капитал, нужно предоставить документы, которые подтверждают право мужчины на это. С 1 февраля этого года семейный капитал будет проиндексирован на 7,5% и составит 631 тысячу рублей на первого, а также 834 тысячи рублей — на второго ребёнка. Причём дата выдачи сертификата на индексацию не влияет.

Но есть нюанс: претендовать на эту меру соцподдержки могут только те, у кого на момент рождения ребёнка уже было российское гражданство, а также если ребёнок — гражданин РФ по рождению. Исключение есть, но только для жителей новых регионов.

В Год семьи максимальный размер маткапитала составит 833 тысячи рублей
В Год семьи максимальный размер маткапитала составит 833 тысячи рублей

На семейный капитал в том числе можно купить автомобиль, однако недавно вице-премьер России Татьяна Голикова высказалась, что эта возможность может привести к злоупотреблениям.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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