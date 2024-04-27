Адвокат объяснил, кто может уйти на пенсию досрочно
Адвокат Сикач: Наработавшие большой стаж россияне могут раньше выйти на пенсию
Некоторым людям положено досрочное назначение пенсии по старости. Как пояснил aif.ru адвокат Максим Сикач, это относится к россиянам, которые уже наработали большой стаж.
"Льготы по выходу на пенсию предоставляются со страховым стажем не менее 42 лет для мужчин и 37 лет — для женщин. Эти категории могут уйти на заслуженный отдых на два года раньше. Важно отметить, что в этом случае учитывается только период работы на территории РФ, в течение которого за работника начислялись и уплачивались страховые взносы. Также в двойном размере учитывается период участия в специальной военной операции", — пояснил Сикач.
В этом случае страховой стаж не будет учитывать "нестраховые периоды", к которым относятся уход за детьми либо за нетрудоспособными гражданами, периоды получения пособия по безработице. В этом году, например, на общих основаниях выходят на пенсию мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения. Право на получение страховой пенсии по старости положено тем, кто накопил от 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициента.
Ранее Life.ru подробнее писал об условиях получения пенсии и от чего зависит её размер. Так, например, в этом году для получения страховой пенсии нужно иметь от 15 лет трудового стажа, а также от 28,2 пенсионного коэффициента. В 2025 году минимальное число необходимых баллов возрастёт до тридцати.
Агентство "Москва" / Зыков Кирилл