Голикова рассказала, сколько россиян после выхода на пенсию продолжают работать
Голикова: Более 60% россиян, вышедших на пенсию, продолжают работать
После оформления пенсий на рынок труда возвращается примерно 60–63% россиян. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
"В связи с повышением пенсионного возраста у нас увеличивается практически на 2,7 миллиона человек количество занятых, которые остаются в экономике в связи с повышением пенсионного возраста", — отметила она.
Также Голикова рассказала, что уровень участия в рабочей силе граждан в возрасте от 40 до 54 лет по итогам 2023 года достиг рекордных 93%. Подобных показателей в данной возрастной группе ранее никогда не наблюдалось.
А ранее президент РФ Владимир Путин обозначил задачи перед страной в Послании Федеральному собранию и на съезде Федерации независимых профсоюзов России подтвердил намерение повысить МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей.
TACC / Валентина Певцова