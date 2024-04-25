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25 апреля, 15:21

Голикова рассказала, сколько россиян после выхода на пенсию продолжают работать

Голикова: Более 60% россиян, вышедших на пенсию, продолжают работать

После оформления пенсий на рынок труда возвращается примерно 60–63% россиян. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"В связи с повышением пенсионного возраста у нас увеличивается практически на 2,7 миллиона человек количество занятых, которые остаются в экономике в связи с повышением пенсионного возраста", — отметила она.

Также Голикова рассказала, что уровень участия в рабочей силе граждан в возрасте от 40 до 54 лет по итогам 2023 года достиг рекордных 93%. Подобных показателей в данной возрастной группе ранее никогда не наблюдалось.

А ранее президент РФ Владимир Путин обозначил задачи перед страной в Послании Федеральному собранию и на съезде Федерации независимых профсоюзов России подтвердил намерение повысить МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей.

Россиянам рассказали, как получать пенсию больше 70 тысяч рублей
Россиянам рассказали, как получать пенсию больше 70 тысяч рублей
Обложка ©

TACC / Валентина Певцова

Наталья Исакова
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