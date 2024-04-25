Голикова рассказала, сколько россиян после выхода на пенсию продолжают работать

После оформления пенсий на рынок труда возвращается примерно 60–63% россиян. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"В связи с повышением пенсионного возраста у нас увеличивается практически на 2,7 миллиона человек количество занятых, которые остаются в экономике в связи с повышением пенсионного возраста", — отметила она.