Россиянам рассказали, как получать пенсию больше 70 тысяч рублей

В России пенсия может достигать 76,5 тысячи рублей, рассказала кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Динара Васьбиева. Она отметила: чтобы добиться получения высоких выплат в старости, можно использовать несколько тактик. Первая — продолжать работать после выхода на пенсию.

"Это позволит сохранить пенсию в том же размере, что и для неработающего пенсионера, но только без ежегодной индексации. Однако стаж и баллы будут накапливаться", — пояснила экономист в беседе с "Лентой.ру".

Второй вариант доступен для индивидуальных предпринимателей, самозанятых, нотариусов, адвокатов, граждан, проживающих за границей, а также безработных. Они могут приобрести пенсионные баллы, внеся дополнительный взнос в Пенсионный фонд России.

Другой вариант — вносить взносы в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для формирования накопительной части пенсии. Путём инвестирования в разные финансовые инструменты НПФ получает доход, который увеличит размер пенсии, отметила эксперт.

Также можно самостоятельно копить пенсию, создавая собственный портфель из облигаций, добавила экономист. По её словам, самые высокие пенсии, около 150 тыс. рублей, выплачиваются на Крайнем Севере с учётом районного коэффициента.