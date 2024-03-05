Россиянам рассказали, что делать при нехватке стажа для выхода на пенсию

Россияне могут приобрести пенсионные баллы, если их не хватает для выхода на пенсию, рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб. Однако, по её словам, докупать можно не более половины необходимого стажа.

"Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объёме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, но не больше половины, то можно докупить. Каждый год цена меняется. Это интересно для тех, кто, к сожалению, не смог сформировать свой трудовой стаж в полном объёме или не сформировал пенсионный баланс", — отметила парламентарий в беседе с "Газетой.ru".

По её словам, в течение прошлого года граждане РФ могли приобрести не более 8,12 пенсионных балла за 340 тысяч рублей. Она отметила, что, в случае если у пожилых людей недостаточно баллов, их дети или другие родственники могут помочь с покупкой, чтобы пенсионер мог уйти на заслуженный отдых в установленном возрасте.

Отметим, что в этом году на пенсию выходят женщины 1966 года рождения в возрасте 58 лет и мужчины 63 лет (1961 года рождения). Им гарантирована страховая пенсия при наличии 15-летнего трудового стажа и минимум 28,2 пенсионных балла.