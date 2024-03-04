Россиянам рассказали, когда ждать очередного повышения пенсий Депутат Бессараб: С 1 апреля социальная пенсия будет увеличена на 7,5% 4 марта, 14:35 С 1 апреля социальная пенсия будет увеличена на 7,5%. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Белкин Алексей

В ближайшее время пенсионные выплаты для некоторых категорий россиян изменятся. Когда это произойдёт и на сколько они увеличатся, рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

"1 января этого года была повышена страховая пенсия по старости на 7,5%. С 1 апреля будет увеличена на такой же размер социальная пенсия, а пенсия военным возрастёт с 1 октября", — отмечает депутат в беседе с РИА "ФедералПресс".

Повышение 1 апреля коснётся 4 миллионов человек — именно столько насчитывается получателей социальных пенсий в России, добавила Бессараб.

Ранее стало известно, что некоторым россиянам могут начать платить пенсию в два прожиточных минимума. В России предложили ввести доплаты к пенсии за стаж от 30 лет, с соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы.

Авторы Евгения Мосс