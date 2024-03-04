Некоторым россиянам могут начать платить пенсию в два прожиточных минимума

В России предложили ввести доплаты к пенсии до двукратного прожиточного минимума за стаж от 30 лет, с соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР. В пояснительной записке к законопроекту парламентарии подчёркивают, что такие граждане должны иметь возможность обеспечить себе достойную жизнь.

"В этой связи законопроект предусматривает введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости — предоставление гражданину (пенсионеру), имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ", — цитирует документ ТАСС.

Средства предлагается выплачивать за счёт федерального бюджета. Конкретные правила осуществления доплат, а также порядок пересмотра размера и индексации пенсии должны устанавливаться приказом Министерства труда и социальной защиты, указывают депутаты. Так, если на данный момент прожиточный минимум для пенсионеров в целом по России составляет 13 290 рублей, то с двукратной величиной выплаты дойдут до более чем 26 тысяч рублей.

Как подчёркивает лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий, люди "серебряного возраста" со столь солидным стажем имеют полное право на заслуженный отдых. Принятие законопроекта, считают его авторы, сделает жизнь таких пенсионеров более комфортной и качественной. Инициатива призвана дать им возможность "не просто доживать старость, а жить", позволив себе хорошее питание, уход за здоровьем и путешествия.