Медработников частных клиник могут начать досрочно отпускать на пенсию
Путин поручил правительству рассмотреть досрочный выход медработников на пенсию
Российское правительство рассмотрит вопрос о досрочном выходе на пенсию медработников частных клиник, которые участвуют в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Соответствующим поручением, опубликованным на сайте Кремля, ведомство озадачил президент РФ Владимир Путин.
"Правительству РФ: рассмотреть вопрос о досрочном пенсионном обеспечении медицинских работников организаций частной системы здравоохранения с учётом участия этих организаций в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", — указано в документе.
Все предложения по этому вопросу должны быть представлены до 1 апреля нынешнего года. Ответственным президент назначил министра РФ Михаила Мишустина.
Ранее россиянам рассказали, как будет работать индексация пенсии после увольнения. Это будет происходить первого числа следующего после увольнения месяца. Подробнее об этом читайте в материале Life.ru.
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