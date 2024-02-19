Медработников частных клиник могут начать досрочно отпускать на пенсию

Российское правительство рассмотрит вопрос о досрочном выходе на пенсию медработников частных клиник, которые участвуют в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Соответствующим поручением, опубликованным на сайте Кремля, ведомство озадачил президент РФ Владимир Путин.

"Правительству РФ: рассмотреть вопрос о досрочном пенсионном обеспечении медицинских работников организаций частной системы здравоохранения с учётом участия этих организаций в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", — указано в документе.

Все предложения по этому вопросу должны быть представлены до 1 апреля нынешнего года. Ответственным президент назначил министра РФ Михаила Мишустина.