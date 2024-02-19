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19 февраля, 19:21

Медработников частных клиник могут начать досрочно отпускать на пенсию

Путин поручил правительству рассмотреть досрочный выход медработников на пенсию

Российское правительство рассмотрит вопрос о досрочном выходе на пенсию медработников частных клиник, которые участвуют в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Соответствующим поручением, опубликованным на сайте Кремля, ведомство озадачил президент РФ Владимир Путин.

"Правительству РФ: рассмотреть вопрос о досрочном пенсионном обеспечении медицинских работников организаций частной системы здравоохранения с учётом участия этих организаций в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", — указано в документе.

Все предложения по этому вопросу должны быть представлены до 1 апреля нынешнего года. Ответственным президент назначил министра РФ Михаила Мишустина.

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Ранее россиянам рассказали, как будет работать индексация пенсии после увольнения. Это будет происходить первого числа следующего после увольнения месяца. Подробнее об этом читайте в материале Life.ru.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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