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16 февраля, 19:33

В Госдуме объяснили, как будет работать индексация пенсии при увольнении

Депутат Чаплин: Пенсию индексируют 1-го числа следующего после увольнения месяца

Пенсия индексируется первого числа следующего после увольнения месяца. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

"При увольнении пенсия автоматически индексируется с учётом всех доплат, положенных за время работы, с первого числа месяца, который следует после увольнения", объяснил депутат в беседе с NEWS.ru.

По его словам, сам механизм индексации работает предельно просто: через день после увольнения работодателю необходимо сообщить об этом в Социальный фонд России, а там уже в следующем месяце должны принять решение об индексации. И ещё через месяц гражданин начнёт получать индексированную пенсионную выплату. То есть, если человек уволился 20 февраля, то уже 21-го числа СФР получит отчёт, а выплата будет начисляться с 1 марта. А за апрель будет начислена не только повышенная апрельская пенсия, но и разница между февральской суммой по-старому и по-новому начислению.

При этом, если пенсионер решит снова трудоустроиться, то ему продолжат платить проиндексированную пенсию. Но ежегодная индексация будет заморожена до очередного увольнения, резюмировал Чаплин. Парламентарий также напомнил, что в начале 2024 года выплаты неработающим россиянам в возрасте были увеличены на 7,5%.

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Ранее Минтруд сообщил о том, что в России с 1 апреля собираются провести индексацию социальных пенсий на 7,5%. Эта мера затронет выплаты, которые получают 4,1 миллиона граждан. Социальные пенсии индексируются ежегодно 1 апреля, а предназначены они для россиян, в силу разных обстоятельств не имеющих трудового стажа, необходимого для получения страховой пенсии.

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Юрий Лысенко
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