В Госдуме объяснили, как будет работать индексация пенсии при увольнении

По его словам, сам механизм индексации работает предельно просто: через день после увольнения работодателю необходимо сообщить об этом в Социальный фонд России, а там уже в следующем месяце должны принять решение об индексации. И ещё через месяц гражданин начнёт получать индексированную пенсионную выплату. То есть, если человек уволился 20 февраля, то уже 21-го числа СФР получит отчёт, а выплата будет начисляться с 1 марта. А за апрель будет начислена не только повышенная апрельская пенсия, но и разница между февральской суммой по-старому и по-новому начислению.