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9 февраля, 16:38

Стало известно, на сколько проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля

Минтруд: Социальные пенсии в РФ с апреля планируют проиндексировать на 7,5%

С 1 апреля в России планируется проиндексировать социальные пенсии на 7,5%, что повысит выплаты для 4,1 миллиона граждан. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты РФ в пятницу, 9 февраля.

"Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Проект постановления об уровне индексации в 2024 году размещён для общественного обсуждения", — отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что на такие цели предусмотрено 37,5 миллиарда рублей.

Индексация социальных пенсий проходит каждый год 1 апреля. Социальные пенсии получают россияне, которые по разным причинам не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Тем, у кого размер соцпенсии ниже регионального прожиточного минимума, производится социальная доплата, благодаря чему пенсионное обеспечение вырастает до этого уровня.

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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 1 февраля свыше 40 социальных выплат проиндексированы на 7,4%. По словам главы государства, это коснулось уже порядка 20 миллионов человек.

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Никита Осипов
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