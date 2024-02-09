Стало известно, на сколько проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля

С 1 апреля в России планируется проиндексировать социальные пенсии на 7,5%, что повысит выплаты для 4,1 миллиона граждан. Об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты РФ в пятницу, 9 февраля.

"Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Проект постановления об уровне индексации в 2024 году размещён для общественного обсуждения", — отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что на такие цели предусмотрено 37,5 миллиарда рублей.

Индексация социальных пенсий проходит каждый год 1 апреля. Социальные пенсии получают россияне, которые по разным причинам не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Тем, у кого размер соцпенсии ниже регионального прожиточного минимума, производится социальная доплата, благодаря чему пенсионное обеспечение вырастает до этого уровня.