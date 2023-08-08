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8 августа, 05:39

С 2025 года в России будут начислять зарплату медработников по-новому

Министр Мурашко проанонсировал переход на новую систему оплаты труда медиков

Новую систему оплаты труда медиков планируют ввести в России с 2025 года. Об этом сообщил во вторник, 8 августа, министр здравоохранения Михаил Мурашко на брифинге для журналистов в Уфе. В чём именно будут заключаться нововведения, пока неизвестно. Тем не менее в пилотных режимах систему уже "обкатывают" на примере регионов.

"Сегодня отработка подходов к формированию новой системы оплаты труда идёт в пилотных режимах, в том числе изучается опыт субъектов. С 2025 года планируется переход на единую систему", — уточнил глава ведомства.

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Walter Otto/ Unsplash

Марина Калегина
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