С 2025 года в России будут начислять зарплату медработников по-новому
Министр Мурашко проанонсировал переход на новую систему оплаты труда медиков
Новую систему оплаты труда медиков планируют ввести в России с 2025 года. Об этом сообщил во вторник, 8 августа, министр здравоохранения Михаил Мурашко на брифинге для журналистов в Уфе. В чём именно будут заключаться нововведения, пока неизвестно. Тем не менее в пилотных режимах систему уже "обкатывают" на примере регионов.
"Сегодня отработка подходов к формированию новой системы оплаты труда идёт в пилотных режимах, в том числе изучается опыт субъектов. С 2025 года планируется переход на единую систему", — уточнил глава ведомства.
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