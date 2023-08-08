С 2025 года в России будут начислять зарплату медработников по-новому

Новую систему оплаты труда медиков планируют ввести в России с 2025 года. Об этом сообщил во вторник, 8 августа, министр здравоохранения Михаил Мурашко на брифинге для журналистов в Уфе. В чём именно будут заключаться нововведения, пока неизвестно. Тем не менее в пилотных режимах систему уже "обкатывают" на примере регионов.