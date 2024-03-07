Правительство с 1 апреля повысит социальные пенсии миллионов россиян на 7,5%

Правительство РФ с 1 апреля повысит социальные пенсии россиян на 7,5%, индексация затронет более 4 млн человек. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

"С 1 апреля правительство повысит социальные пенсии на 7,5% Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтверждённого стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца", — разъяснил кабмин.

Увеличится также размер государственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан военнослужащих и добровольцев с инвалидностью из-за военной травмы, ветераны Великой Отечественной войны и пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Индексация будет с 1 апреля на 7,5%. В правительстве добавили, что повышение затронет более 4 млн человек. На эти цели в бюджете Социального фонда заложили почти 37,5 млрд рублей.