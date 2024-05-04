В Госдуме сообщили, кому увеличат пенсию почти на 5% в этом году
Депутат Бессараб рассказала об увеличении военных пенсий с 1 октября на 4,5%
С 1 октября этого года военные пенсии будут увеличены. Как сообщила в беседе с РИА "Новости" член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, ожидается рост на 4,5%.
"В этом году пройдёт ещё увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей", — пояснила парламентарий.
Чтобы получить максимум от государства за честно отработанные годы, нужно заранее подготовиться к этому этапу. Можно ли увеличить выплаты — в материале Life.ru.
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