В Госдуме сообщили, кому увеличат пенсию почти на 5% в этом году

С 1 октября этого года военные пенсии будут увеличены. Как сообщила в беседе с РИА "Новости" член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, ожидается рост на 4,5%.

"В этом году пройдёт ещё увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей", — пояснила парламентарий.