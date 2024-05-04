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4 мая, 03:24

В Госдуме сообщили, кому увеличат пенсию почти на 5% в этом году

Депутат Бессараб рассказала об увеличении военных пенсий с 1 октября на 4,5%

С 1 октября этого года военные пенсии будут увеличены. Как сообщила в беседе с РИА "Новости" член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, ожидается рост на 4,5%.

"В этом году пройдёт ещё увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей", — пояснила парламентарий.

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Чтобы получить максимум от государства за честно отработанные годы, нужно заранее подготовиться к этому этапу. Можно ли увеличить выплаты — в материале Life.ru.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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