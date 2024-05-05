10 домашних растений для создания уютных джунглей дома без ежедневного ухода

Хотите превратить свой дом в зелёный рай, не прилагая много усилий? Выбор правильных растений поможет сделать интерьер живым и уютным, не требуя потом кропотливого ежедневного внимания. Life.ru собрал десять растений, которые прекрасно справляются с этой задачей: радовать глаз и не отнимать время.

1. Алоэ вера

Уход за алоэ вера: как вырастить здоровое растение. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Алоэ вера — настоящий чемпион по выживаемости. Этот засухоустойчивый суккулент не только украсит любой уголок, но и увлажнит воздух, исцелит порезы или ожоги благодаря своему соку. Алоэ любит свет, но прямые солнечные лучи ему не подходят. Поливать растение нужно редко, давая почве просохнуть между поливами.

2. Аморфофаллус (змеиное дерево)

Змеиное дерево: особенности ухода и полезные свойства. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Аморфофаллус, или змеиное дерево, отличается необычным видом и выносливостью. Оно может выживать без воды в течение нескольких недель, что делает это растение идеальным вариантом для занятых людей. Этот экзотический красавец не только украшает дом, но и используется в народной медицине. Идеальный выбор для забывчивых "садоводов"!

3. Драцена

Драцена: лучшие советы по уходу и очистке воздуха. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Драцена — настоящий воздушный фильтр. Это растение помогает очистить воздух от токсинов, таких как бензол и формальдегид, и не требует сложного ухода. Драцена предпочитает умеренный полив и места без прямых солнечных лучей.

4. Антуриум

Антуриум: тропическое украшение вашего дома. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Антуриум благодаря своим ярким цветам создаёт тропическую атмосферу в доме. Он требует умеренного полива и места с рассеянным светом. Антуриум цветёт круглый год, что делает его отличным выбором для оживления любого пространства.

5. Бостонский папоротник (нефролепис)

Бостонский папоротник: как ухаживать и очищать воздух. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Бостонский папоротник, или нефролепис, не только красив, но и практичен. Идеальный выбор для тех, кто не может уделять много времени уходу за растениями. Этот папоротник требует полива всего раз в месяц и отлично справляется с задачей очистки воздуха.

6. Туласи (священный базилик)

Туласи: выращивание священного базилика в домашних условиях. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Туласи, или священный базилик, не только красиво выглядит, но и источает приятный аромат, который благотворно влияет на нервную систему. Базилик легко выращивать, он требует небольшого количества воды, но света ему нужно много!

7. Хризантемы

Хризантемы в доме: уход и польза для воздуха. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Хризантемы не только украсят дом своими яркими цветами, но и помогут очистить воздух от аммиака и других токсинов. Они любят свет и требуют регулярного, но умеренного полива.

8. Денежное дерево (крассула)

Денежное дерево: секреты ухода и символика богатства. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Денежное дерево, или крассула, считается символом финансового благополучия. Оно не требует частого полива и хорошо растёт в ярком свете, периодически нуждаясь в подкормке. А ещё растение улучшит ваше финансовое благополучие (по крайней мере, так говорят).

9. Калатея

Калатея: уход, полив и создание тропического климата. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Калатея с её красивыми узорчатыми листьями украсит любой уголок. Она предпочитает влажность и тень, не требуя частого полива, но купить пульверизатор точно надо: она любит регулярные опрыскивания.

10. Филодендрон

Филодендрон: как улучшить сон и очистить воздух в спальне. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Филодендрон — идеальный выбор для спальни благодаря своим очищающим воздух свойствам. Он улучшает качество сна и прекрасно смотрится в интерьере, требуя минимального ухода.