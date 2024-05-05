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5 мая, 10:00

10 фото из отелей, глядя на которые невольно задумываешься: "Придумали же!"

Время, проведённое в отеле, — всегда особенное, поэтому все гостиницы стараются придумать что-то крутое, чтобы точно запомниться клиенту. Вот 10 интересных примеров, что из этого получалось.

"Этот отель в Париже показывает, на каких языках говорят сотрудники", — AROMAXXEM.

Фото © Reddit / AROMAXXEM

Фото © Reddit / AROMAXXEM

"В Airbnb, где я остановился, унитаз светится в темноте. Удобно!" ActuallyStephen.

Фото © Reddit / ActuallyStephen

Фото © Reddit / ActuallyStephen

"В душе моего номера в отеле есть круглое отверстие в стекле, через которое можно включить воду, не намокая", — Patarokun.

Фото © Reddit / Patarokun

Фото © Reddit / Patarokun

"В одном из отелей Мадрида все предметы в номере подписаны их названиями", — doesnot_matter.

Фото © Reddit / doesnot_matter

Фото © Reddit / doesnot_matter

"В моём отеле в Стамбуле на завтрак подавали мёд в сотах", — theyouarehere.

Фото © Reddit / theyouarehere

Фото © Reddit / theyouarehere

"В нашем номере отеля ванна наполнялась водой прямо с потолка", westy1980.

Фото © Reddit / westy1980

Фото © Reddit / westy1980

"Зеркало в отеле оснащено встроенным обогревателем, чтобы оно не запотевало", — Gone_Mads.

Фото © Reddit / Gone_Mads

Фото © Reddit / Gone_Mads

"Эти гантели в моём номере отеля", — Pigbenis33.

Фото © Reddit / Pigbenis33

Фото © Reddit / Pigbenis33

"В моём отеле для искусственного камина используют настоящие дрова..." Liz4984.

Фото © Reddit / Liz4984

Фото © Reddit / Liz4984

"Нашёл эту горку на третьем этаже отеля, где остановился. Так много вопросов", — DiscoveringHighLife.

Фото © Reddit / DiscoveringHighLife

Фото © Reddit / DiscoveringHighLife

10 фото до и после ремонта, глядя на которые вы побежите в ближайший строймагазин
10 фото до и после ремонта, глядя на которые вы побежите в ближайший строймагазин
Обложка ©

Reddit / Patarokun, Gone_Mads

Сергей Трофимов
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