10 фото из отелей, глядя на которые невольно задумываешься: "Придумали же!"
Время, проведённое в отеле, — всегда особенное, поэтому все гостиницы стараются придумать что-то крутое, чтобы точно запомниться клиенту. Вот 10 интересных примеров, что из этого получалось.
"Этот отель в Париже показывает, на каких языках говорят сотрудники", — AROMAXXEM.
Фото © Reddit / AROMAXXEM
"В Airbnb, где я остановился, унитаз светится в темноте. Удобно!" — ActuallyStephen.
Фото © Reddit / ActuallyStephen
"В душе моего номера в отеле есть круглое отверстие в стекле, через которое можно включить воду, не намокая", — Patarokun.
Фото © Reddit / Patarokun
"В одном из отелей Мадрида все предметы в номере подписаны их названиями", — doesnot_matter.
Фото © Reddit / doesnot_matter
"В моём отеле в Стамбуле на завтрак подавали мёд в сотах", — theyouarehere.
Фото © Reddit / theyouarehere
"В нашем номере отеля ванна наполнялась водой прямо с потолка", — westy1980.
Фото © Reddit / westy1980
"Зеркало в отеле оснащено встроенным обогревателем, чтобы оно не запотевало", — Gone_Mads.
Фото © Reddit / Gone_Mads
"Эти гантели в моём номере отеля", — Pigbenis33.
Фото © Reddit / Pigbenis33
"В моём отеле для искусственного камина используют настоящие дрова..." — Liz4984.
Фото © Reddit / Liz4984
"Нашёл эту горку на третьем этаже отеля, где остановился. Так много вопросов", — DiscoveringHighLife.
Фото © Reddit / DiscoveringHighLife