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5 мая, 06:00

10 добрых, но очень уморительных мемов про Пасху, над которыми невозможно не посмеяться

ХВ! В некотором плане это сочетание букв тоже своеобразный мем. Теперь, когда Интернет и соцсети захватили мир, мемы совсем другие. Собрали 10 шуток на тему Пасхи, которые оценит даже атеист.

Именно так многие представляют себе словосочетание "А Пасха на носу".

Фото © Х / Сергей

Фото © Х / Сергей

"Мои планы на весну", — FItMiKill.

Фото © Pikabu / FItMiKill

Фото © Pikabu / FItMiKill

"Жизненно", — Ex3lk.

Фото © Pikabu / Ex3lk

Фото © Pikabu / Ex3lk

"Кулич — это святое", — yatagan.

Фото © Pikabu / yatagan

Фото © Pikabu / yatagan

"Когда проснулся ночью, чтобы сожрать кулич", — tvoyi_muziki.

Фото © Twitter / tvoyi_muziki

Фото © Twitter / tvoyi_muziki

"Если ты думала, что поспишь подольше в воскресенье, то нет", — vk.catism.

Фото © Pikabu / vk.catism

Фото © Pikabu / vk.catism

"Не веришь?" BabushkaTatti.

Фото © Pikabu / BabushkaTatti

Фото © Pikabu / BabushkaTatti

"Двойные стандарты", — Sinet0922.

Фото © Pikabu / Sinet0922

Фото © Pikabu / Sinet0922

"Это что-то новенькое", — SnowFly666.

Фото © Pikabu / SnowFly666

Фото © Pikabu / SnowFly666

"Мама говорит, что я задрала в еде копаться", — auxwilrzd.

Фото © Twitter / auxwilrzd

Фото © Twitter / auxwilrzd

Если сделаете так на Пасху, тут же сквозь землю провалитесь: 5 греховных действий
Если сделаете так на Пасху, тут же сквозь землю провалитесь: 5 греховных действий
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Х / Сергей, Pikabu / yatagan

Сергей Трофимов
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