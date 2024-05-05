10 добрых, но очень уморительных мемов про Пасху, над которыми невозможно не посмеяться

ХВ! В некотором плане это сочетание букв тоже своеобразный мем. Теперь, когда Интернет и соцсети захватили мир, мемы совсем другие. Собрали 10 шуток на тему Пасхи, которые оценит даже атеист.