10 добрых, но очень уморительных мемов про Пасху, над которыми невозможно не посмеяться
ХВ! В некотором плане это сочетание букв тоже своеобразный мем. Теперь, когда Интернет и соцсети захватили мир, мемы совсем другие. Собрали 10 шуток на тему Пасхи, которые оценит даже атеист.
Именно так многие представляют себе словосочетание "А Пасха на носу".
Фото © Х / Сергей
"Мои планы на весну", — FItMiKill.
Фото © Pikabu / FItMiKill
"Жизненно", — Ex3lk.
Фото © Pikabu / Ex3lk
"Кулич — это святое", — yatagan.
Фото © Pikabu / yatagan
"Когда проснулся ночью, чтобы сожрать кулич", — tvoyi_muziki.
Фото © Twitter / tvoyi_muziki
"Если ты думала, что поспишь подольше в воскресенье, то нет", — vk.catism.
Фото © Pikabu / vk.catism
"Не веришь?" — BabushkaTatti.
Фото © Pikabu / BabushkaTatti
"Двойные стандарты", — Sinet0922.
Фото © Pikabu / Sinet0922
"Это что-то новенькое", — SnowFly666.
Фото © Pikabu / SnowFly666
"Мама говорит, что я задрала в еде копаться", — auxwilrzd.
Фото © Twitter / auxwilrzd
Х / Сергей, Pikabu / yatagan